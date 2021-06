Plantas de interior: nuestras “aliadas verdes” contra la contaminación ambiental

Desde los años 70 se sabe que existe un grupo de plantas de interior –Arecas, Spatifilum, Ficus, Lazo de amor, Palmera Raffi, azaleas de interior, Diefembaquias, gomeros y la mayoría de los cactus– que son capaces de absorber los gases tóxicos y los compuestos orgánicos volátiles e irritantes emanados de las tintas de las impresoras, las resinas de las pinturas látex, y el tolueno de las alfombras y la madera enchapada de muebles; todas sustancias que, respiradas en ambientes cerrados, suelen provocar dolores de cabeza, picazón y congestión nasal.

¿Pero cómo nos protegen estas maravillosas plantas de esos tóxicos? Sencillamente sucede que ellas consumen esos compuestos en la fase oscura de la fotosíntesis, transformándolos en sus alimentos; y lo que no llegan a consumir en una noche, pueden guardarlo en la tierra de las macetas para aprovechar más adelante.

Ah, otro dato muy interesante: los cactus cerca de las computadoras absorben la electronegatividad que estas producen en el aire. Realmente no queda más que decir... ¡Gracias a nuestras plantas de interior!

+ TIPS POR REGIONES

Norte + Reserva de limones: Aunque no todos hayan madurado aún, cosechá ahora los limones de tu jardín. Si los pasás por agua con un chorro de hipoclorito y después los envolvés en hojas de diario, podrán pasar bien el invierno . De otra forma, las heladas los echarán a perder.

Centro + Se viene el fresquete: Se acercan las primeras heladas invernales . Acordate de comprar varias manta antiheladas en tu vivero de confianza para proteger del frío a tus plantas más sensibles. Si no conseguís, procurá taparlas bien con varias hojas de diario.



Patagonia + Ojo con el pasto helado: Si el césped está congelado bien temprano en la mañana, tratá de no caminar sobre él: así evitarás que se quiebren sus hojitas y que quede luego la antiestética silueta de la pisada -el pasto quemado- cuando se vaya la helada.



Las azaleas no soportan cambios de temperatura bruscos. Necesitan ambientes templados y bien ventilados. En exterior hay que protegerlas de temperaturas muy bajas y en interior de la falta de humedad. FOTOS 123RF Archivo Rumbos

CARTAS DE LECTORES

Daniel escribe desde Luján de Cuyo, Mendoza. Cuenta que tiene una hermosa rosa china que se apestó con la mosquita blanca. Trató de curarla con alcohol de ajo rebajado con agua e incluso con un insecticida sistémico (envía detalle), pero cada vez está peor. Ahora la planta está con sus hojas chamuscadas y secas.

Daniel, el alcohol de ajo solo sirve en plantas de interior; en el exterior pierde su efecto, ya que el alcohol se evapora rápidamente. Por otro lado, el producto sistémico que usaste está contraindicado para esta especie y todas las plantas del género Hibiscus (rosas chinas, juveniles, etc.), pues son susceptibles a esta droga, que aquí funciona como defoliante. La planta se va a ir recuperando, pero no utilices más ese producto en plantas de este género. Para eliminar la mosca blanca, colgá plásticos amarillos embebidos en aceite de cocina: las moscas se sentirán atraídas y, al posarse, quedarán pegadas, muriendo adheridas al plástico.

Marisa, de Córdoba capital, tiene un palo de agua en la misma maceta desde hace veintidós años. Como sus tallos ya son muy finitos, pensó en separar uno y trasplantarlo a otra maceta. Consulta cómo es mejor hacerlo y si sería aconsejable reforzar con fertilizantes.

Marisa, veintidós años es mucho para esta planta, y a esta altura las raíces deben estar muy entrelazadas entre sí. Te sugiero, este invierno, sacar el pan de tierra entero y colocarlo en una pileta grande con agua: cuando se vaya aflojando, podrás desenmarañar las raíces con las manos, sin necesidad de tijeras; después colocá las dos plantas en macetas con mantillo puro o tierra preparada para plantas de interior y regá muy bien el primer mes. Así lograrás que las raíces tomen contacto pleno con la tierra.

Para combatir la mosca blanca en las rosas chinas lo mejor es colgar plásticos amarillos embebidos en aceite de cocina; las moscas se sienten atraídas y mueren tras quedar pegadas al plástico.

Ileana Muñoz adjunta fotos de una planta de Aloe vera a la que le han salido unas costras desagradables. Pide consejos para quitárselas y evitar que salgan otra vez.

Ileana, lo que tiene tu Aloe son agallas producidas por una especie de arañuela microscópica que genera este síntoma. Es muy difícil de combatir. Sugiero cortar todas las partes afectadas, tirarlas a la basura y fumigar la planta quincenalmente con aceite emulsionable, que conseguís en cualquier agroquímica. Lograrás resolver el problema de tu Aloe usando la dosis y frecuencia indicadas para arañuelas, y evitando los riegos excesivos.

Héctor Adriani envía fotos de dos arbolitos que tiene en la vereda: luego de una poda de invierno, uno empezó a brotar muy bien, pero el otro no lo hace y sus hojas están amarronándose.

Héctor, lamento no saber de qué ciudad me escribís. Te cuento que la poda de árboles urbanos está prohibida en la mayoría de los municipios que tienen una buena formación; y si no queda otra, debe encargarse a personal capacitado. Respecto a tus árboles, noto que no se han respetado las normas básicas de poda; por las heridas de cortes mal efectuados, probablemente con herramientas sin esterilizar, ingresaron bacterias que secaron la planta, y esto no tiene solución.

* Especialista en Jardinería de revista Rumbos. Contenido exclusivo de Rumbos.