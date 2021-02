Lecturas de verano: Tacurú, una novela sobre la libertad femenina y una pesada herencia patriarcal

Tacurú / Ernestina Perrens / Editorial Paradiso / $640

¿Qué es la gestación de un libro sino un viaje al propio misterio? ¿A esos laberintos internos donde conviven creatividad, deseos, mandatos, recuerdos? La escritora y productora cultural Ernestina Perrens (Buenos Aires, 1965) explora ese territorio intangible en su preciosa novela Tacurú, editada por Paradiso, una ficción introspectiva que abreva en su propia historia.

Los esteros correntinos desplegados en su dimensión social y su belleza vegetal son los escenarios de esta obra escrita en primera persona, que nos sumerge en los pensamientos y sensaciones de una mujer adulta que, tras la muerte de su padre, debe volver al campo familiar para hacerse cargo de una herencia patriarcal y una historia que le hacen daño.

“Esta tierra no es la mía”, repite la protagonista, desmarcándose de esos pagos que la vieron crecer pero que ahora, a la vuelta de la vida, le resultan ajenos y extraños. Mientras recorre el campo heredado va sorteando imposiciones históricas y tacurúes, unos hormigueros gigantes “que aparecen como mojones en la tierra”.

Ernestina Perrens fue alumna de Abelardo Castillo durante muchos años y actualmente es productora del ciclo El Narrador emitido por Canal á, TV UNAM (México) y ARTV (Chile).

En este retorno a lo biográfico afloran complicidades y silencios, la “vergüenza” del clan por un abuelo que fue director de un leprosario y cuyo derrotero ha sido invisibilizado; y el recuerdo de un padre alcohólico que, durante su infancia, le golpeaba la puerta por las noches en plena borrachera. También asoma una gran necesidad de libertad.

El viaje de esta primera novela de Ernestina Perrens es emancipatorio y fluye con la fuerza de esa misma naturaleza salvaje que la rodea.

“La luna está llena de agua, los camalotes se acumulan en las orillas de los esteros, cabezas de carpinchos asoman entre las ramas y se desplazan en cámara lenta. Recordaré desde lejos este paisaje salvaje y manso, si es que logro sobrevivir.”

