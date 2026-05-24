Pronóstico en Mendoza: la temperatura máxima no superaría los 20°C en los próximos días

Los especialistas anunciaron "poco cambio de la temperatura" para el arranque de la semana. El pronóstico extendido.

Poco cambio de la temperatura para este 25 de mayo.

El otoño se hace sentir en Mendoza. Más allá de las hojas que adornan las calles, las heladas matinales y el frío de la noche 'reestrena' los abrigos de los mendocinos.

Ante un feriado patrio, por el 25 de mayo, la semana comienza con un día de descanso para la mayoría de los argentinos. Con motivo de celebración, muchos de ellos aprovecharán la jornada para disfrutar de diversos planes que ofrece la provincia. Sin embargo, el tiempo a la hora de salir de casa es clave.

En ese marco, la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) adelantó que este lunes el cielo estará con "algo de nubosidad". Además prevé "poco cambio de la temperatura" y "heladas parciales". En Alta montaña el cielo estará "algo nublado, con vientos moderados del oeste".

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas destacó que la temperatura mínima se ubicaría en los 6°C, mientras que la máxima alcanzaría los 18°C.