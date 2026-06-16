Yael Adler, dermatóloga: "Puedes ducharte solo con agua y sin jabón; lo que deba eliminarse, se irá con ella"

El jabón es considerado un elemento indispensable en cualquier rutina de higiene. Sin embargo, algunas personas comenzaron a cuestionar su uso diario y optaron por ducharse únicamente con agua . La tendencia despertó curiosidad porque promete una limpieza más suave para la piel y una menor alteración de los mecanismos naturales del cuerpo.

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Aunque la idea puede resultar extraña para muchos, especialistas explican que una ducha sin jabón sí elimina gran parte de la suciedad superficial. Sin embargo, también genera cambios que no siempre se perciben de inmediato y que pueden variar según cada persona.

El agua, acompañada por la fricción de las manos o de una toalla, es capaz de retirar gran parte de la suciedad suelta que se acumula sobre la piel a lo largo del día. Entre ella se encuentran el polvo, restos de sudor y células muertas.

Algunas personas notan que su piel se vuelve menos sensible después de reducir el uso de productos de limpieza.

La dermatóloga Yael Adler , en una entrevista con SWR3 , explicó: "Puedes ducharte perfectamente solo con agua; todo lo que deba eliminarse, desde el polvo y el sudor hasta las células muertas de la piel, se irá con ella. Incluso la orina es soluble en agua".

Además, diversos especialistas señalan que este método también ayuda a reducir una parte importante de las bacterias responsables del mal olor corporal. Sin embargo, el agua no actúa como un tensioactivo o surfactante, por lo que no elimina de la misma manera los aceites naturales presentes en la superficie de la piel.

El microbioma puede experimentar cambios importantes

Uno de los argumentos más utilizados por quienes defienden esta práctica está relacionado con el microbioma cutáneo.

La piel alberga millones de microorganismos que forman parte de un ecosistema natural. Entre ellos existen bacterias y hongos beneficiosos que ayudan a proteger el organismo frente a agentes externos.

alberga millones de que forman parte de un ecosistema natural. Entre ellos existen y que ayudan a proteger el organismo frente a agentes externos. Cuando se utilizan jabones con frecuencia, parte de esos microorganismos también son eliminados durante el lavado. Al prescindir del jabón, el microbioma puede recuperar un equilibrio más estable y mantener una mayor diversidad de microorganismos protectores.

con frecuencia, parte de esos microorganismos también son Al prescindir del jabón, el microbioma puede recuperar un y mantener una mayor diversidad de microorganismos protectores. Además, la barrera natural de la piel suele conservarse mejor. Esto ocurre porque muchos jabones poseen un pH superior al de la superficie cutánea y pueden alterar el denominado manto ácido, una capa protectora que ayuda a defender la piel de contaminantes y microbios ambientales.

bañarse sin jabón Cada vez más personas prueban esta práctica para cuidar la piel, pero los efectos no siempre son los que se imaginan al principio. WEB

Por qué la piel suele sentirse más hidratada

Otro de los cambios más frecuentes está relacionado con la hidratación.

El cuerpo produce constantemente sebo y otros lípidos naturales que funcionan como una especie de crema hidratante propia. Cuando se utilizan jabones de forma habitual, parte de esos aceites son arrastrados durante el lavado.

Al ducharse solo con agua, estos componentes permanecen en mayor medida sobre la piel. Como consecuencia, muchas personas dejan de experimentar la sensación de tirantez o resequedad que suele aparecer después de una ducha caliente.

Sin embargo, este efecto tiene una contracara

Con el paso de los días, la acumulación de aceites puede generar una sensación grasosa o pegajosa, especialmente en personas con piel naturalmente oleosa.

El olor corporal puede atravesar una etapa de adaptación

Uno de los aspectos que más dudas genera es el olor corporal.

Los expertos recuerdan que el sudor en sí mismo prácticamente no tiene olor. Lo que produce el característico olor corporal es la acción de determinadas bacterias que descomponen compuestos presentes en el sudor.

en sí mismo prácticamente Lo que produce el característico olor corporal es la acción de determinadas que descomponen compuestos presentes en el sudor. Al abandonar el jabón, la población bacteriana de la piel puede atravesar un período de ajuste. Durante esa etapa, algunas personas perciben un olor más intenso o diferente al habitual.

de la piel puede atravesar un Durante esa etapa, algunas personas perciben un o al habitual. Con el tiempo, la microbiota suele estabilizarse nuevamente. Sin embargo, esto no significa que desaparezcan por completo todos los microorganismos presentes en zonas donde se acumula humedad y sudor, como las axilas o la ingle.

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Ducharse únicamente con agua puede eliminar gran parte de la suciedad suelta, el sudor y una cantidad importante de bacterias asociadas al mal olor, aunque el cambio puede generar una piel grasosa.