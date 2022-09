Wanda Nara defendió su rol como madre: “Si hay algo que soy es buena mamá”

Wanda Nara no escatimó a la hora de responder sin filtros en una entrevista con Intrusos a quienes la critican por su maternidad, luego de que Flor de la Ve opinara al respecto por sus constantes viajes.

“¿Cuántos días vas a estar separada de los chicos?”, le preguntaron a la esposa de Mauro Icardi, quien respondió: “Tres días llevo separada con los chicos”, según Ciudad Magazine.

Wanda Nara en Argentina.

Además, la empresaria aclaró: “Y la verdad es que me importa un ble… la gente que se mete en mi maternidad. Si hay algo que soy es muy buena madre”.

Wanda Nara y sus hijos.

Luego, le agregó al cronista que no tenía nada en su contra: “No es con vos pero me parece que no le tengo que aclarar a nadie cómo soy como madre”.

Las críticas de Flor de la Ve a Wanda Nara

Flor de la Ve tuvo un duro comentario sobre la presencia de Wanda Nara en Argentina por trabajo, mientras sus hijos están en Europa.

Flor de la V cuestionó a Wanda Nara. (Instagram)

“El otro día escuchaba a Carolina Baldini, la ex de Simeone, que dijo algo bastante interesante. Dijo ‘¿Por qué viene a trabajar Wanda?’”, comenzó diciendo la conductora.

Luego, continuó citando a la ex de Simenone: “‘Deja un mes a las hijas y a los hijos solos en Europa para venir a trabajar a la Argentina y sin ningún tipo de necesidad’”.

“Está bien que ella lo pueda hacer, pero no viene a protagonizar, viene a hacer como de escolta de Oreiro”, lanzó por su parte sobre el reality de Telefé, ¿Quién es la máscara?.