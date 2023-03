Video: una mujer golpeó a su hija porque dice que no sabe defenderse del bullying que sufre en la escuela

Un estremecedor caso de violencia familiar sacude a México. Se trata de una madre que, al saber que su hija sufría de bullying en la escuela, en vez de ayudarla. la reprochó a los gritos y la atacó a golpes, con la aparente intención de enseñarle a “defenderse” y recriminándola por “permitir” que la acosaran.

El hecho se dio a conocer y se viralizó a través de las redes sociales. El mismo, de acuerdo a la prensa mexicana, ocurrió en el municipio de Montemorelos, en el estado de Nuevo León.

En las imágenes puede observarse a una mujer adulta que le pregunta a una adolescente en tono prepotente: “¿Te vas a dejar?” en reiteradas ocasiones. Ante el estupor de la menor, la mujer le pega una cachetada, luego la toma de los pelos, la tira al piso. Una vez en el suelo, la insulta, la sigue golpeando y le da patadas. En tanto, se escucha la voz de una niña que llora y pide que cese la agresión. Esta última menor sería la que grabó toda la secuencia.

Repercusión en las redes

Luego de la propagación del hecho por medio de Twitter, los internautas no se quedaron callados y rápidamente salieron a repudiar a la mujer, acusándola de maltrato y fomentación de la violencia.

“Pues mejor que la meta a clases de defensa personal, si tanto que dizque la quiere, o que vaya a la escuela a dar la cara por ella tanto con las autoridades escolares como con los que la están agrediendo ahí es donde se debe poner brava la señora”; “¿Y las autoridades no se dan cuenta de que es maltrato? Esa mujer está causando mucho daño a su hija. Ahora no sólo la maltratan en la escuela, sino que su propia madre la agrade. Esa no es la solución”; “Mendiga vieja canija!! Tratar así a la hija buleada eso no está bien. Que la metan a la cárcel! O qué me la dejen un ratito!!” fueron solo algunos de los casi 100 comentarios del tuit.

Hasta el momento, se desconoce si la mujer fue finalmente denunciada o imputada por la Justicia debido a esta situación de maltrato y violencia.