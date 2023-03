Video: una azafata contó que provocó el retraso de su vuelo por culpa de un juguete sexual

Los aeropuertos no solo conectan ciento de ciudades entre sí, sino que también son escenarios de desopilantes historias. De una ellas es protagonista una azafata que contó en las redes cómo una vez debió abrir su maleta delante de varias personas, y quedó expuesta cuando en ella encontraron un objeto de su intimidad.

Lo contó la misma mujer en su cuenta de TikTok (@thisisgigiiii). En el video relata la anécdota de cuando retrasó un vuelo “por culpa” del satisfayer, un famoso juguete sexual.

“Hoy vengo a contar por qué yo jamás, en lo que me queda de vida, me voy a llevar un satisfyer o cualquier cosa de esta categoría cuando viaje”, comienza contando la mujer. Fue entonces que pasó por el control de seguridad de la tripulación, y se encontró con una señora que, de acuerdo al relato, no tenía muy buen humor y le trajo varias inconvenientes.

Al pasar las maletas por el escáner, le pidieron a la joven que abriera su valija porque había algo sospechoso. Ella recordó en ese momento que llevaba una pequeña cuchilla, lo cual está prohibido, pero le dijeron que el problema era otro objeto. Con el vuelo ya atrasado, y el piloto que se encontraba allí también, finalmente la agente de seguridad sacó del equipaje el aparato sexual y se lo mostró a todos los presentes.

Sin embargo, la vergüenza que pasó la azafata no terminó allí. Pues una vez que se dirigían al avión junto al piloto, él intentó tener palabras de ánimo para con ella: “No pasa nada, no te preocupes, todo el mundo tiene estas cosas, pero podrías haberlo dicho antes porque nos tenemos que ir”, le dijo. Lo que hizo que la mujer quiera “que la tierra la tragase”.

Repercusiones y comentarios en las redes

Si bien el hecho ocurrió hace ya varios años, se volvió viral en la actualidad cuando la tiktokera trajo a colocación la situación. El video ha cosechado hasta ahora más de 60 mil “me gusta” y ya tiene casi 650 mil visualizaciones.

Los internautas no perdieron la oportunidad y dejaron sus comentarios. “Yo le saco el satis y se lo pongo en la mesa y le explico en inglés que ella debería pillar uno también”, “Lo mejor es llevarlo puesto”, “El piloto también debe recordar este momento épico. Vi un vídeo que lo hacían pasar como skincare”, “Tu momento más humilde”, “Debemos normalizarlo más”, escribieron algunos.

“Bueno, ahora sé porque podría tardar un vuelo en despegar”, “Pues yo lo cojo, lo pongo en la mesa y digo sí lo tengo, qué pasa”, “Somos Gigi, su satisfyer y yo contra el mundo”, “A mí me intentan hacer eso y le pregunto que si lo quiere que se lo doy”, comentaron otros usuarios.