Video: un veterano de la Segunda Guerra Mundial conoció a su tataranieta y rompió en llanto

Un conmovedor video se viralizó en las redes sociales y ganó miles de reproducciones luego de emocionar hasta las lágrimas a los usuarios. Es que un anciano conoció de forma sorpresiva a su tataranieta cuando celebraba su cumpleaños número 101.

El protagonista de las imágenes se llama Dawey Muirhead, un veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que celebraba su cumpleaños y a la vez era homenajeado por sus servicios prestados para su país contra el nazismo.

Fue en ese contexto donde su familia decidió darle una sorpresa, para lo cual le vendaron los ojos mientras estaba en el centro de la reunión. “¿Estás listo, Dewey?, le preguntaron sus parientes, antes de quitarle el pañuelo de los ojos. “Ella está aquí a la derecha”, le indicaron al anciano.

En ese momento dejaron a su lado a la pequeña Millie, una beba con solo unos días de nacida. En ese momento Dawey giró su cabeza y pudo contemplar a la recién nacida, a quien alzó a Millie y al meció por unos segundos antes de emocionarse hasta las lágrimas.

“Tienes un beso, cariño. Oh, dios mío”, aseguró el anciano. “Oh, dios mío, dios mío ¿Acaso no es bonita?”, agregó.

“No empieces a llorar. Ah, no, no, no. Ahora me tienes llorando”, se le escuchó decir al veterano en las imágenes.

El video del momento fue compartido por su bisnieta Lex Fowler en TikTok, viralizándose rápidamente, superando incluso el millón de “me gusta”.

“¡Un día que nunca pensé que llegaríamos a ver! ¡Mi bisabuelo Dewey Muirhead conoció a nuestra hija Millie Fowler, su tataranieta! ¡101 años de diferencia! Sirvió en la Segunda Guerra Mundial. ¡Sólo escucha su dulce voz temblar mientras disfruta de esta dulce sorpresa!!”, detalló la mujer en la publicación.