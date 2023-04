Video: un trabajo práctico salió muy mal y casi dejó sin pestañas a una joven

Otra tendencia apareció en TikTok recientemente, esto tiene que ver con una consigna que lleva como nombre “Momentos que los mantienen humilde”. Se trata de que los usuarios tienen que subir a sus redes sociales todo tipo de cosas que en algún momento les generaron mucha vergüenza pero que ya las tienen superadas. Entran en juego anécdotas, caídas, y como en este caso que se volvió viral, situaciones donde las cosas no salen como uno las planea.

La usuaria de TikTok, @nutritatrini compartió un video junto con una compañera intentando hacer una especie de experimento. El video fue grabado en el patio de un colegio de Chile donde las alumnas realizaban unas máscaras para llevar a clase y no siguieron las instrucciones correspondientes.

El vídeo alcanzó las 2 millones de reproducciones y lo más gracioso es que se escucha como, del otro lado de la cámara, su amiga estaba riéndose y a la vez intentando ayudar a la joven mientras se quejaba del dolor. Una máscara de yeso quedó completamente pegada en su rostro.

Tras varios intentos las chicas se dieron por vencidas y comenzaron a tirar de la máscara pero el resultado fue un gran desastre.

Por lo visto, no se había puesto la suficiente vaselina para remover la mezcla que había quedado absolutamente maciza. Así que, en medio de gritos desesperados, intentaron quitársela con todo el cuidado que pudieron.

“Me está depilando” y “me sacó las pestañas... y las cejas también”, gritaba Trinidad mientras intentaba sacarse la máscara. “Después te regalo el tratamiento para que te crezcan las pestañas” le respondió la amiga.

“Me da ansiedad pensar cómo está respirando”, “Ya pero nadie habla de la amiga, que sin piedad le puso hasta en el pelo”, “Me hace acordar cuando me afeite las cejas cuando tenía 7 años”, “Yo cuando la vi sentí la desesperación más grande de mi vida” “A mí me hubiese dado una crisis de pánico, me siento mal por reírme de esto”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.