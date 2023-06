Video: un huracán causó pánico en un crucero

Durante el último viernes 16 de junio, una alta inestabilidad en el estado de Florida, Estados Unidos, dejó graves consecuencias a sus ciudadanos y turistas, especialmente a aquellos que se encontraban al borde de la costa. A pesar de que el hecho se produjo días atrás, en las redes se viralizaron una serie de videos registrados por los pasajeros.

Una inesperada tromba marina se formó aquella tarde a metros de la playa en Clearwater Beach e ingresó a tierra, causando voladuras de todo tipo y el saldo de dos heridos. Sin embargo, el terror también abordó el crucero Independence of the Seas, de Royal Caribbean, en medio de la gran tormenta de aquel día.

Según informó Meteored, el incidente ocurrió mientras la embarcación estaba preparada para zarpar desde Puerto Cañaveral, en Florida. Entre los gritos de los pasajeros, tanto reposeras, sombrillas y otros objetos del crucero se volaron por los aires.

Al respecto, la compañía a cargo del buque señaló en un comunicado: “El viernes 16 de junio, mientras partía de Puerto Cañaveral, el ‘Independence of the Seas’ se encontró con una ráfaga repentina de fuertes viento”.

Y agregó: “Esto duró un breve período y no hubo lesiones graves para nuestros invitados o tripulación. El ‘Independence of the Seas’ continuó con su itinerario regular de 3 noches y llegó a Perfect Day en CocoCay en las Bahamas el sábado por la mañana, según lo programado”.

Cabe destacar que meteorólogos afirman que hubo advertencias de tiempo severo en el área en el momento de la tormenta. Aun así, los pasajeros del crucero alegan que no recibieron ningún aviso de ponerse a resguardo por la previsión.

SEGUÍ LEYENDO: