Video: un hombre de San Carlos conoció a su hermano en medio de un concurso de poda

Un concurso de poda realizado en el Valle de Uco se salió completamente del guion que tenía armado para una jornada formativa y se transformó en una situación totalmente atípica y que terminó viralizándose en las redes sociales.

El encuentro ocurrió en La Consulta, San Carlos, y se trató del certamen conocido como ‘Concurso de Poda Sudamericano Profesional de Vid’, el que organiza una reconocida marca de herramientas para labores agropecuarias.

El mismo tuvo lugar este domingo último en la bodega que la familia Zuccardi tiene en la finca Canal de Uco. Todo se desarrollaba según lo previsto, sin embargo un locutor tomó el micrófono y presentó a otra persona, quien comentaría una inesperada novedad.

“Me gustaría que él lo comparta con ustedes, porque es un momento lindo y él se los va a contar”, detalló el presentador. Acto seguido, un hombre de campera marró se acercó hasta el micrófono y detalló lo que acababa de vivir.

“Muy buenos días, mi nombre es Gustavo y la verdad que en el día de hoy no solo vine como comunicador social, sino también me acaba de suceder algo que… ya me emociono”, adelantó Gustavo.

“Sin querer queriendo, con 40 años que tengo, quiero decirle a Gabriel que si se puede acercar… Tuve la posibilidad de conocer a un hermano que no conocía y le pido un fuerte aplauso”, agregó.

En ese momento, otro hombre –de remera amarilla- se aproximó hasta Gustavo y ambos se abrazaron. El improvisado locutor continuó: “Estas son las cosas que te regala la vida. Me siento orgulloso de haber llegado y de haberlo conocido, y que la vida me haya regalado en estos 40 años el poderlo conocer en vida”.

Tras ese sorpresivo anuncio, el público estalló en aplausos ante el emocionado comunicador, quien cerró su participación asegurando que: “Es increíble lo que hacen. Felicitaciones”.