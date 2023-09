Video: un camionero se detuvo al costado de la ruta 14 y se encontró una enorme serpiente en el pasto

Un camionero, que se había detenido al costado de la ruta 14 en Gualeguaychú, se encontró una enorme serpiente en el pasto. El hombre se estaba por bajar del vehículo cuando advirtió la presencia del enorme reptil.

“Cuando se paran al costado de la ruta hay que tener mucho cuidado, pero mucho”, explicó el chofer en el video de pocos segundos. El hombre contó que había parado para ir al baño, pero al ver al animal cambió de opinión.

Después del primer video, el hombre publicó otro donde se lo ve espantando al animal con una tabla de madera. Frente a esto, muchos usuarios se preocuparon y quisieron saber si le había hecho daño.

Para despejar las dudas, Miguel González compartió otro video donde afirmó que quiso espantar al reptil para que no fuera hacia la ruta.

“Yo me bajé y quedé parado a un metro y medio, tranquilamente me podía haber picado”, dijo. El camionero aseguró que no la había lastimado y que solo asustarla para que volviera al monte. “Tomé un gran riesgo, pero me pareció lo correcto”, afirmó.

