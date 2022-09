Video: tiene 30 años, su mamá lo olvidó en el supermercado y se hizo viral

Cuando éramos niños todos temimos que nos tocara pagar y no estuviera nuestra mamá con nosotros. Esto se le pasó a un chico, aunque bastante crecido, quien además de tener que pagar, fue olvidado por su progenitora junto a las bolsas de las compras.

Rolando Hervert tiene 30 años y es tiktoker, fue al supermercado con su mamá, hicieron las compras y cuando iban a ir a pagar ella se fue al baño y lo abandonó con carrito y todo.

“Perdóname, ya voy por ti”, fue el mensaje que le envió la madre a su “nene” tras percatarse del olvido.

Parece una broma, pero Rolando en un video de menos de medio minuto relató cómo su mamá recordó que habían ido al super juntos y que lo olvidó.

El pobre joven grabó el video al estilo de un “story time” a las afueras de una heladería en un shopping en México, lugar en el que se dispuso a esperar a que su madre volviera por él tras abandonarlo. Luego compartió su experiencia a través de una publicación en TikTok y se volvió viral, acumulando más de 300 mil “me gusta”.

Rolando Hervert, tiktoker. Foto: Web

Según cuenta Rolando él y su mamá habían ido a hacer la compra de la semana, juntos llenaron el carrito y se dirigieron a la fila para pagar, él se ofreció a saldar la cuenta por lo que ella aprovechó para ir al baño.

Sin embargo, su mamá nunca volvió por él ni por las compras, por lo que Rolando la llamó en varias ocasiones hasta que casi media hora después ella misma le marcó disculpándose y admitiendo que, en efecto, ni recordaba que fueron al supermercado.

“Rol perdóname, ya voy por ti, ya había llegado a la casa, fui a la cocina por una gaseosa y cuando me di cuenta de que no había y yo recordaba que habíamos ido al supermercado, así que me acordé de que te dejé, ahora llego”, fueron las palabras de la madre del joven mexicano.

La parte buena de esta viral historia es que el joven tenía dinero para pagar y podría haber vuelto a la casa aún tras el abandono, aun así, a muchos internautas les preocupó que su mamá lo olvidara y señalaron que quizás debería hacerse un chequeo médico por temas de alzhéimer.