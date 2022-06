Video: su novio le era infiel con su amiga y preparó una venganza que se hizo viral

Las redes sociales han pasado a ser lugares propicios para que se expliciten en ellas confesiones de infidelidades y desamores, esto es por la gran popularidad de la que gozan, sobre todo por parte de la juventud millennial. Este es el caso de Ariadna Arandez, quien eligió su cuenta de TikTok para develar la trampa que ingenió para sorprender a su novio in fraganti mientras le era infiel.

Todo comenzó con una publicación que la chica compartió este martes, en la misma ella explicó que su expareja comenzó a hablarle a una de sus amigas a través de las historias de Instagram. Ese fue el puntapié inicial que la llevó a tomar la decisión de dejarle en claro que no aceptaría una actitud de esa índole.

Al enterarse de la infidelidad de su novio, Ariadna ideó una trampa con la cual buscaba dejarlo en evidencia. Primero, le pidió la contraseña de su cuenta a la dueña del perfil y se hizo pasar por ella. Allí mantuvo una charla con el joven y acumuló la evidencia necesaria para comprobar su infidelidad. Tras esto, organizó un encuentro entre ambos. Sin embargo, el hombre se llevó una sorpresa que nunca imaginó: la mujer con la que habló durante esos días era su novia, y no una simple desconocida.

Arandez contó en una entrevista en La Nación que ya habían cumplido dos semanas de noviazgo, hasta que una amiga de ella le dijo que el mismo hombre siempre le respondía sus historias en Instagram y que le tiraba piropos sobre su belleza. Además, la invitaba a salir.

“Cuando le dije a mi amiga que ya estábamos de novios formalmente, le avisé que si le volvía a hablar que me avisé y veíamos cómo proseguir” dijo la muchacha.

La advertencia de Ariadna se hizo realidad. Al poco tiempo, el novio se comunicó con su amiga y ella se lo contó inmediatamente. La chica publicó un video en TiktTok, en donde se muestra la conversación que su novio había tenido con, quien creía, era su amiga pero en realidad se trataba de la misma Ariadna.

“Me hice pasar por ella, gracias a que me pasó su contraseña para que acceda a su cuenta de Instagram. Él no la conocía y no sabía que éramos amigas. Cabe destacar que estábamos hace tres días de novios, pero hace 3 años que ya nos conocíamos” comentó la joven.

El momento en el que llegó a la casa de su pareja quedó registrado en un video de TikTok, donde se la vio junto a otras amigas en un auto y luego en el exterior del edificio ubicado en la Avenida Roca, en una zona céntrica de Santiago del Estero. “Él me puso por mensaje: ‘Ya bajo’, y pensó que al bajar la encontraría a ella. Cuando escuché que abrió la puerta aparecí como se me ve en el video. Lo único que hizo fue una sonrisa nerviosa y me miró atento. Fue ahí que le pregunté: ‘¿No tenés novia vos?’, en relación con una parte de la conversación en la que me negó como pareja”.

Todo comenzó con una publicación que la chica compartió este martes, en la misma ella explicó que su expareja comenzó a hablarle a una de sus amigas. Foto: Web

Luego de encarar al hombre y esclarecerle toda la situación, Ariadna se encargó de dejarle en claro que no le daría otra oportunidad a la relación: “A lo último le dije ‘mirá de todo lo que te perdés’. Él lo único que me dijo en todo el momento fue ‘no sabía que era tu amiga’. Le dije que me vea y nada más. ‘Mirá de lo que te perdés, ese va a ser tu karma’, fue mi respuesta. Me di la vuelta y me fui al auto en el que me esperaban mis amigas”.

Tras la hazaña, Arandez se trasladó hacia un boliche reconocido de la ciudad y, entre tanto, el hombre comenzó a llamarla y enviarle mensajes por WhatsApp. ¿Los motivos? Le pidió perdón por lo que hizo y quería hablar al respecto. Sin embargo, ella terminó bloqueándolo inmediatamente.

La publicación ya acumuló más de 19 millones de visitas y cuenta con miles de comentarios por parte de los usuarios. Sobre esto, Ariadna admitió que en algún punto advirtió sobre la trascendencia que obtendría: “Mientras iba en auto, momentos antes de llegar al departamento, lo declaré. Me dije a mi misma y se lo dije a mi amiga: ‘Yo de esta salgo cornuda, pero me hago viral’. Le pedí que grabara lo que pueda y que tenía premeditado hacer un TikTok”.