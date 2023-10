Video: se disfrazaron de agentes de tránsito, realizaron test de alcoholemia y fueron furor en TikTok

Con motivo de la celebración de Halloween, en las últimas semanas miles de jóvenes y adultos corrieron a tiendas de cotillón y de disfraces para personificar a personajes icónicos del mundo del cine y la televisión. Otras miles de personas, probablemente, optaron asistir a eventos sociales vestidos de particulares objetos, profesiones o memes como parte de bromas internas.

Este último fue el caso de dos jóvenes que decidieron asistir a una fiesta disfrazados de agentes de tránsito. Su vestimenta fue tan original y acertada que muchos conductores les creyeron, frenaron y se sometieron a tests falsos de alcoholemia. El hecho fue grabado y publicado en la red social asiática, TikTok, donde suma más de 1.200 millones de reproducciones.

En un video reciente compartido por la usuaria @melaatorress, se puede ver a un chico y una chica con una llamativa vestimenta. En sí, el look casual negro de ambos no despierta curiosidad por sí solo, pero al colocarle un chaleco naranja de agente de tránsito y, a esto, agregarle un cono, completamos un disfraz que no pasa desapercibido en la vía pública.

Pese a su sencillez, la vestimenta de los jóvenes fue suficiente para que múltiples conductores creyeran que realmente eran agentes, por lo que no dudaron en parar sus vehículos cuando ellos, en broma, se los solicitaron.

Como se puede ver en el metraje posteado hace dos días, al ver acercarse a los autos la dupla le pedía a los automovilistas que se sometieran a un test de alcoholemia falso. Luego de que el dispositivo marcara “0″, los supuestos agentes liberaban al conductor y proseguían con el vehículo siguiente.

En las redes sociales el hecho generó todo tipo de comentarios. Por un lado, despertó preocupación en muchos usuarios, ya que les indicaron que realizar esta especie de bromas es “ilegal” y los jóvenes pueden llegar a ser penados. Por otro lado, varios internautas se limitaron a aplaudir la situación: “El verdadero: mi primera chamba”; “La señora que sopló viendo el tiktok”; “Mientras nadie se entere todo bien”.

Por último, el comentario más insólito fue el de una de las propias conductoras que fue sometida al falso medidor. “Jajaja. Hola a mi me hicieron el test de alcoholemia”, escribió la joven, a lo que la protagonista del video respondió: “Jajaja. Nos acordamos de vos, no lo pasaste ehhh”.

Seguí leyendo