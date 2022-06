Video: Rodrigo de Paul no le sacó los ojos de encima a Tini Stoessel en su recital en Mendoza

Tini Stoessel brindó un show el miércoles en Mendoza y en este viaje la acompañó su flamante novio, Rodrigo De Paul. El mediocampista de la Selección Argentina disfrutó del show en primerísima fila, delante de las vallas de seguridad del Arena Maipú Stadium y no pudo esquivarle a las cámaras de los fans de la cantante.

El jugador pasó casi todo el show debajo del escenario, sin sacarle la vista de encima a su pareja. Es que esta fue la pimera vez que vio un recital de Tini en vivo, porque por temas de agenda no había podido acompañarla antes.

Durante el show en Mendoza, la cantante se lució como en cada una de sus presentaciones. Y en oro momento de su presentación, volvió locos a sus fans cuando, en medio del tema “Acércate”, tuvo un gesto con el futbolista

Mientras cantaba el estribillo, Tini caminó hacia un extremo del escenario, en donde estaba el mediocampista del Atlético de Madrid y comenzó a repetir la letra.

La historia que asegura que Tini le cantaba a Rodrigo De Paul en Mendoza (Captura de pantalla)

“No sé qué pasa, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer”, dice la canción que la artista le dedicó al futbolista, que trató de esconderse debajo de un gorro azul, pero no pudo.

Tini Stoessel y De Paul revolucionaron un restaurante de Chachra

Este jueves, la artista y su pareja fueron a almorzar al restaurante La Gloria, ubicado en calle Mitre de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

Por supuesto que la presencia de Tini y De Paul no pasó desapercibida, ya que a medida de que la gente se enteraba que estaban ahí, se agolparon en la puerta del lugar para pedirles una foto.

Ambos fueron acompañados por otras dos personas y el personal de seguridad de la cantante. trascendió que ella pidió pescado para almorzar y lo acompañó con una guarnición: puré de papas. Luego de sacarse fotos con el personal y algunos de los clientes, se retiraron felices porque “panza llena, corazón contento”.

Tini Stoessel vuelve a presentarse este jueves 16 y viernes 17 de junio en Arena Maipú Stadium (Lateral Sur Emilio Civit 791, esquina Maza).