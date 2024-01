Video: reprobó el examen de manejo y su curioso “descargo” en TikTok se hizo viral

En el universo de las redes sociales, los momentos más inesperados pueden convertirse en fenómenos virales. Este es el caso de Adriana, una joven tiktoker cuyo dramático relato sobre la no haber obtenido el carnet de conducir por fallar en su examen práctico de circulación ha conquistado las plataformas digitales.

Con lágrimas y desconsuelo, Adriana compartió su experiencia en un video que rápidamente se hizo viral, acumulando 3,6 millones de reproducciones. “Suspendí otra pu... vez”, expresó la joven, mezclando su disgusto con un toque de humor al autocriticarse: “No sirves ni para hacer un arroz, ni para hacer un huevo frito, espero que me vaya muy bien en la carrera porque si no, viviré debajo de un puente y encima en autobús”, lamentó de manera cómica y entre lagrimas.

Sin embargo, la joven encontró consuelo en su propia apariencia: “Menos mal que he nacido guapa, menos mal, gracias mundo”, se autoafirmó en un giro humorístico. Pero la verdadera razón detrás de su suspensión revela una anécdota particular y una falta grave para quienes conducen vehículos.

Adriana explicó que no vio una ambulancia con luces detrás de ella durante la prueba, y al no cederle el paso, fue penalizada. Con una dosis de ironía, comentó: “Había 0,0000% de posibilidades de que alguien se muriese hoy, de que alguien se muriera en mi camino... pues había una ambulancia detrás de mí con la señal luminosa. No la vi y no me cambié de carril para dejarle paso. Suspensa”.

Las replicas y comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios compartieron sus experiencias al respecto, “Tranqui que a mí tocó examinarme 7 veces . Te lo terminaras sacando”, otro redoblò la apuesta: “Tranquila a la 13 veces aprobé y lo que me mataba eran los nervios, y los profesores ya me conocían y no me pedían el DNI en los exámenes.”. Otros intenautas señalaron que en realidad no era tan malo, “Bueno… piensa en el que le tuvieron que llevar en ambulancia.. eso es peor” aseguraron.

