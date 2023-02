Video: no podía meter su enorme televisor al auto y resolvió el problema de manera insólita

Un video publicado en TikTok se viralizó por la poca inteligencia de un hombre que intentó meter un televisor de gran tamaño a su auto deportivo. El clip fue filmado por un español que no podía creer lo que estaba viendo.

Ocurrió en Tennessee, Estados Unidos. El muchacho se compró una TV de 75 pulgadas e intentó llevársela dentro del baúl de su auto, pero al hacerlo se dio cuenta de que no entraba. Después la colocó por las puertas traseras del vehículo, pero tampoco funcionó.

Mientras todo ocurría, un español grabó todo y se reía por lo que estaba presenciando. “Esto es surrealista, no puede estar pasando” y agregó “esto es una prueba irrefutable de que no pensamos, de que no utilizamos el cerebro”.

Luego de algunos segundos, el hombre que graba se pregunta: “Y ahora la gente dirá ¿Por qué el hombre que está grabando no ayuda? Pues lo están viendo, simple selección natural. Prefiero ayudar mil veces a una leona pariendo que interrumpir a este hombre”.

Finalmente, el hombre que intentaba meter el televisor en su auto se cansó y tomó una decisión drástica: apoyó la TV sobre el baúl y sin sujetarlo a nada se fue del lugar. Se desconoce si el electrodoméstico llegó sano y salvo a su hogar.

El video se viralizó y cosecha más de 226 mil reproducciones. Los usuarios que reaccionaron al video se tomaron con humor la situación y algunos valoraron su método para solucionar el problema: “Si el coche es más grande que la TV, por lógica tiene que entrar”, “¡Lo logró! ¡El maldito loco lo logró!”, “O sea, me gasto más de mil pavos en una tele, y tacañeo con 60 € u 80 € en servicio de entrega”, “Si tuviera un Twingo esto no pasaba”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.