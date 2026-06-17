Encontró un auto bloqueando su salida, tuvo un ataque de furia y quedó grabada por las cámaras

Una mujer se enfureció al no poder salir con su auto de su garaje por culpa de otro rodado mal estacionado. La secuencia quedó registrada en video y su reacción se volvió viral.

Si hay una situación capaz de sacar de quicio a cualquiera es encontrarse con un auto estacionado en la salida de su garaje. Mucho más si ocurre a primera hora de la mañana, cuando hay que ir a trabajar y cada minuto cuenta. Si el ir al trabajo ya pone de mal humor, esto le da un condimento especial al ataque de furia.

Eso fue justamente lo que ocurrió a una mujer de Castelar, en la provincia de Buenos Aires. Al no poder sacar su vehículo de la casa, la protagonista reaccionó con una furia descontrolada y provocó distintos daños sobre el rodado que bloqueaba la salida.

La secuencia ocurrió el pasado viernes al mediodía sobre la calle Aristóbulo del Valle al 400 y fue captada por cámaras de seguridad de la vía pública. Las imágenes se volvieron viral rápidamente en redes sociales y mostraron todas las acciones que hizo la dueña de la casa con total enojo.

Video: así daño y ensució el auto estacionado en su garaje tras un ataque de furia Según puede observarse en el video, el problema comenzó cuando la mujer intentó salir marcha atrás con su vehículo. La presencia del auto estacionado frente al ingreso le impidió realizar cualquier tipo de maniobra y la obligó a regresar al interior de la propiedad.

Embed LE BLOQUEARON EL GARAGE; REACCIONÓ CON FURIA

- La infractora es una escribana que dejó el auto para ir a la manicura.https://t.co/BXOomB3x1i pic.twitter.com/oNzTTyl1iz — Vía Szeta (@mauroszeta) June 16, 2026 Al rato salió de su casa y descargó su enojo contra el vehículo. Primero le puso carteles con insultos, luego arrojó huevos sobre el parabrisas y dejó bolsas de basura sobre el auto. Sin embargo, la agresión no terminó allí. También rayó los laterales del auto, daños que quedaron registrados por las cámaras.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, el auto en cuestión pertenecía a una escribana que había estacionado en ese lugar. Revelaron que bajó junto a su mascota y luego se dirigío a un centro de estética porque tenía un turno para “hacerse las uñas”.