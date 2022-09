Video: le regalaron una torta de billetes por el Día del Maestro y la reacción de la “seño” se hizo viral

Cada 11 de septiembre, en ocasión del Día del Maestro en Argentina, los maestros y maestras suelen recibir diversos regalos de parte de sus alumnos. Pero esta docente de Rosario nunca se esperó lo que sus chicos le tenían preparado. Abrió una caja y se encontró con una muy bien lograda torta pero al tirar de un adorno a la maestra se le transformó la cara: la torta estaba llena de billetes de mil pesos. Su reacción quedó registrada por los celulares de algunas madres y las imágenes se viralizaron rápidamente.

La “seño Pau”, docente de segundo grado del Colegio San Antonio María de Gianelli de la ciudad santafesina, abrió una caja que estaba en una de las mesas del aula y descubrió lo que parecía una torta normal de cumpleaños. “¡Ay, qué belleza!” exclamó al principio. Luego, uno de los chicos le dijo “tire de acá seño”, señalando un adorno dorado en forma de corazón. Lo que siguió la dejó con la boca abierta: empezó a salir una guirnalda con varios billetes.

“¿Es de verdad? ¿Es de verdad la plata?” preguntaba Paula sorprendida, mientras algunos le confirmaban que sí. “No la quiero romper” dijo. Los chicos también hicieron sus comentarios: “Platita, seño”, “Seño, sos millonaria, seños sos rica”. Y allí la maestra se puso a bailar de alegría.

Paula, la docente, dialogó con Cadena 3: “Fue una sorpresa. Ingreso con los chicos al aula y veo que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerco y las veo con un paquete enorme, y arriba una cajita. Cuando la abro, me encuentro con un collar de plata grabado con mi nombre, y atrás decía ‘con amor, tus alumnos de segundo grado 2022′. Pero todos me decían “¡abrí la torta, abrí la torta!”

De acuerdo al relato de los padres de los alumnos, para ellos era un gesto “muy frío” darle el dinero en un sobre. Es allí cuando se les ocurrió esconder la plata en una torta.

“Los billetes estaban unidos. Fue un regalo preparado por los papás, lleno de amor. La verdad no me imaginaba esta sorpresa”, afirmó la docente. Es la primera vez que Paula vive el Día del Maestro de forma presencial, ya que se recibió en 2019 y empezó a trabajar en plena pandemia.

“El reconocimiento no es solo en lo material, sino que los papás valoran el trabajo del día a día de uno con los chicos. Se ve el amor de los chicos y las familias en este gesto. No solamente por la torta y el dinero, sino que también me llenaron de dibujitos, abrazos y besos” comentó Paula.

La seño contó, además, que la torta era real y que estaba “riquísima”. “De este regalo no me olvido más”, concluyó la docente rosarina.