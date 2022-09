Lali Espósito enseñó a hacer el “viajero” de fernet en El Hormiguero y la rompió en la tv española

Lali Espósito lo hizo de nuevo y la rompió en la televisión española al compartir otra costumbre argentina. La cantante ya le había enseñado a preparar y tomar mate a Pablo Motos, el conductor de “El Hormiguero” y ahora le enseñó a hacer el clásico “viajero de fernet” de las previas.

Tras la final de “La Voz Argentina”, la actriz fue a la fiesta que hicieron para celebrar el fin del ciclo de Telefe y luego se subió a un avión rumbo a España. Lali tiene una agenda súper apretada en el país europeo, donde vivió durante varios meses también por temas laborales, y ahora regresó para dar shows y para algunas grabaciones.

Apenas aterrizó en suelo español, la intérprete de “Disciplina” visitó una vez más uno de los programas más vistos de la televisión española. La cantante volvió a tener un mano a mano con el conductor de “El Hormiguero” y le mostró el paso a paso de cómo hacer un “viajero de fernet”, para tomar camino al boliche.

Desde hace años se impuso el famoso “viajero” entre los jóvenes para poder tomar el trago camino al boliche y en la fila, previo a ingresar a una fiesta. Para eso, se corta a la mitad una botella de plástico vacía y se doblan los bordes para no lastimarse.

Ese vaso improvisado, se llena de hielo y se agrega fernet y Coca Cola, en proporción de 70/30 o a gusto de quien va a tomarlo. Luego, se revuelve y está listo para tomar.

“Te quiero argentinizar, es mi objetivo en esta vida, Pablo”, dijo Lali con su simpatía. Y luego contó el paso a paso de cómo hacer uno de los tragos que más se toman en Argentina, el que más extrañan los argentinos que viven en otras partes del mundo.

Lali Espósito preparó un viajero de fernet en la tv española.

“Como no te vas a llevar el vaso de vidrio a la disco, que es peligroso, se lleva la botella plástica”, explicó la cantante y luego procedió a cortar la botella con un cuchillo y siguió con los pasos que no hicieron más que sorprender al conductor. “Esto no se hace en todas las casas de Buenos Aires, se hace así en algunos barrios como en el que yo crecí”, aclaró entre risas.

Finalmente, le dio de probar a Motos, quien no simpatizó de entrada con el fernet, ya que tampoco se hizo muy amigo del mate cuando Lali se lo presentó.

Lali Espósito hizo estallar las redes con su “recortada” en “El Hormiguero”

La cuenta @RealTimeRating compartió en Twitter el video del momento en el que Lali muestra paso a paso cómo hacer la “recortada” o “viajero” de las previas bolicheras e hizo estallar la red social.

“Lali ministra de cultura popular”, escribieron en la publicación de la cuenta que automáticamente se llenó de likes y comentarios en los que apoyaban el “nombramiento” de Lali en redes.

Lali Espósito enseñó a hacer el “viajero” de fernet en El Hormiguero.

“Lali es de River solo para demostrar que nadie es perfecto. Por lejos, la 1″, “Maravilloso”, “un chori con todooo pa la próxima”, “No puede ser tan grosa”, “Lali y el fernet dos patrimonios culturales de la nación argentina”, “El audio es parte del flocklore argentino”, “Se olvidó de decir que el mejor es el cordobés”, fueron algunos de los comentarios.