Lali Espósito se sinceró y sorprendió con una confesión íntima: “No aceptaba que me gustaban las minas”

La lista de invitados al programa radial Nadie Dice Nada es larga y destacada. Recientemente, Lali Espósito fue invitada a formar parte del mismo y la cantante asistió para no guardarse ninguna confesión.

Nadie Dice Nada es conducido por Nico Occhiato, ganador del Bailando por un Sueño. Él junto a sus compañeros han realizado destacadas entrevistas entre las que se resaltan la de Santi Maratea y Sebastián Yatra.

Ésta vez, la propulsora del Disciplina Tour acudió a uno de los programas de esta semana y puso las cartas sobre la mesa. Ante la consulta de Nati Jota sobre su rol sexual en sus últimas presentaciones, la ex Cris Morena comentó: “Me di cuenta de que me mentía un montón. Yo no aceptaba un montón de cosas que quería, que me gustaban”.

Como la respuesta no dejó en claro lo que la cantante quería expresar, los conductores del programa optaron por consultarle si se refería a la aceptación de temas sexuales. Sobre esto aseguró que le gustaban “las minas” y sabía que tenía una dualidad en su elección sexual pero que siempre lo justificaba diciendo “A mi me gustan las minas, pero yo me pongo de novia con chabones”.

“Yo realmente fui, de manera inconsciente, a través de mi música, por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, por así decirlo. O mi manera de sentir mi sexo y sentir amor, en el formato que sea”, se sinceró la ex Teen Angels. De esta manera, dejó en claro que descubrió su sexualidad de forma paralela al trabajo en su nueva música.

Lali Espósito se chapó a Nati Jota y Flor Jazmín Peña en pleno escenario

Por otro lado, Lali relacionó esa manera de pensar con el hecho de que siempre fue “la chica de la tele, políticamente correcta y simpática”. Sobre esto aseguró que en un momento de su vida logró cuestionarse a sí misma: “Me dije ‘es verdad, esto me sale natural, pero tipo’ acá estoy ocultando algo”.

Para terminar, la cantante agregó que en los últimos años de trabajo se dio cuenta que “necesitaba ser más franca” en su música. Otro de los motivos que la llevaron a continuar con su nuevo camino musical es que no existían canciones como “N5″ y “2 son 3″ en su repertorio ni en español.

Lali subió una foto junto a Lola, bailando bien pegadas en la fiesta

El Chape Tour de Lali Espósito

La gira que Lali Espósito desplegó en cada rincón del país se llama oficialmente Disciplina Tour, pero sus fanáticos decidieron cambiar ese título por “Chape Tour”. De esta manera, bautizaron esa larga lista de shows en los que la cantante pop disfrutó de besar a famosos y amigos que la acompañaron.

Lali Espósito y la China Suárez sorprendieron con un fogoso beso en un recital.

Además de la noche en la que se vivió el fogoso beso con el influencer Santi Maratea, hay otro que se destacó. Se trata del chape que compartió con su vieja amiga Eugenia Suárez.

Las amigas se abrazaron al estilo koala y hasta se dieron un beso que sorprendió a todos. Después de ese momento, Lali bromeó al respecto en complicidad con su audiencia: “Me ligué un beso de la China”, dijo orgullosa.