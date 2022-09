Video: pidieron una torta de Frozen, no salió como esperaban y la reacción de la cumpleañera se hizo viral

Los festejos de cumpleaños infantiles tienen muchos elementos amados por los niños: los juegos, la piñata, los caramelos, las sorpresas. Sin embargo, hay uno que siempre destaca y es la torta. Los chicos y chicas suelen pedir que la decoración de la torta sea temática y esté relacionada con algún personaje del que son fanáticos.

Este es el caso de una nena de Malasia que le pidió a su familia un pastel con el rostro de Elsa, la protagonista de la película animada Frozen. Sin embargo, la torta no salió como se esperaba. El trabajo de pastelería no quedó muy bien logrado y el parecido con la princesa de Disney no era fácil de notar. De hecho, la cumpleañera tuvo problemas para reconocer al personaje.

Más allá del mal trago que esto podría haber traído, la madre decidió grabar la reacción de su hija cuando le destaparon los ojos y vio por primera vez la torta. El video fue subido a TikTok y se hizo viral.

En él puede verse la cara de incredulidad de la niña, quien parece que no logra entender muy bien qué es lo que está pasando. La madre, mientras se ríe de la situación, le habla a su hija para que logre darse cuenta de que es la princesa Elsa.

El momento tuvo, al parecer, un final feliz. Podemos ver a la cumpleañera finalmente posando al lado de su torta, mientras sonríe y le da besos.

El video tiene casi 10 millones de visitas, más de 1.2 millones de me gusta y alrededor de 25 mil comentarios. Los internautas no tardaron en dejar por escrito sus opiniones:

“Trata de sonreír aunque tu corazón esté conmocionado” comentó un usuario- Otra agregó: “El día más emocionante de su vida”. Y cientos de ellos hicieron referencia a la “decepción” que sufrió la cumpleañera.

Otros casos similares que terminaron en tragedia

Son muchas las cuentas que comparten fotos o videos de piezas de pastelería que no han sido logradas. Una situación semejante tuvo un desenlace trágico cuando una mujer fue cruelmente criticada y hostigada luego de presentar algunos trabajos de pastelería fallidos. En aquella ocasión, los usuarios se hicieron eco de una torta de Mickey Mouse que salió mal.

Torta fallida de Mickey Mouse. Lo que pidieron, lo que finalmente se logró.

La pastelera, llamada Marjorie Cantillo Romero, murió en agosto sumida en un fuerte estado depresivo causado por el acoso virtual que sufrió después de que una de sus tortas se hiciera viral cuando la compartió un famoso rapera. El hombre había hecho una “denuncia ciudadana” por lo horrible que le parecía el pastel, lo que generó que Romero fuese hostigada hasta los últimos momentos de su vida.