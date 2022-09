Cómo es “Tierra Incógnita”, la primera serie de terror de Disney+ que estrena hoy

La nueva serie de Disney+ grabada íntegramente con actores argentinos, “Tierra Incógnita”, estrena hoy en la plataforma en coincidencia con el Disney+ Day (un día al año en el que brinda promociones, eventos y estrenos de contenido de una semana de duración para los suscriptores y fans).

Esta serie de terror, que está enfocada a un público infantil y adolescente, resulta igualmente atractiva para los adultos gracias a las actuaciones de destacados artistas como Silvia Kutika y Osmar Núñez entre otros, y a una trama ágil y entretenida que se desenvuelve de manera fluida y divertida. Un gran plan para compartir con los chicos una tarde en casa.

Elenco durante una pausa de grabación

Realizada por Non Stop y protagonizada por un talentoso elenco joven, la nueva producción sigue a Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescente que descubre un mundo escalofriante mientras busca la verdad detrás de la misteriosa desaparición de sus padres ocurrida ocho años atrás. Criado por sus abuelos maternos junto a su hermana Uma (Mora Fisz), Eric decide escapar de su casa y regresar al pueblo de su infancia, Cabo Qwert, para encontrar respuestas en el abandonado parque Tierra Incógnita, donde sus padres fueron vistos por última vez. Junto a sus amigos, su hermana y su tía, Eric deberá superar sus miedos para resolver el misterio y encontrar respuestas en un universo tan oscuro como desconocido.

Completan el elenco de “Tierra incógnita” Tomás Kirzner (Axel), Carla Pandolfi (Carmen), Verónica Intile (Julia), Ezequiel Rodríguez (Roberto), Osmar Núñez (Santiago), Silvia Kutika (Aurora), Thomas Lepera (Pablo), Azucena Zhou (Lila), Lautaro Delgado Tymruk (Daniel), Valentina González (Sabrina), Fernando Malfitano (Javier), Joaquín Ochoa (Agustín), Martín Armendáriz (Guillermo) y Sebastián Sinnot (Federico).

Silvia Kutika (Aurora) como la abuela de Eric (Pedro Maurizi)

Dirigida por Sebastián Pivotto, la serie está compuesta de ocho episodios de 30 minutos de duración. “Tierra incógnita” forma parte de la robusta oferta de producciones de Disney+, íntegramente desarrolladas en Latinoamérica y alineadas con el compromiso asumido por The Walt Disney Company Latinoamérica de realizar contenido de relevancia local para sus servicios de streaming, en alianza con casas productoras de la región y sumando a talentos locales tanto delante como detrás de cámara.

En una entrevista exclusiva de Los Andes con los actores principales, hablaron de sus personajes, de la historia, los desafíos y lo que viene.

-Yo no soy adolescente y sin embargo me enganché con la historia. ¿A qué creen que se debe esto?

-Tomás Kirzner (Axel): Sí, porque además tiene el condimento de que es bastante nostálgico, entonces no tiene que ver con la edad, sino con que te puede atrapar de muchas maneras, más allá del público al que estaba apuntado. Eso es lo lindo que te puede llegar a suceder con “Tierra Incógnita”.

-Pedro Maurizi (Eric), si bien tenés una carrera extensa, trabajar en una serie de Disney debe ser un salto cuantitativo. ¿Cómo lo vivís vos?

-La verdad es una experiencia muy enriquecedora. Hacer este proyecto a nivel profesional me regaló muchas cosas, la posibilidad de trabajar con Disney haciendo género de terror -además, el primero que hace la plataforma- es un honor y trabajar con un equipo de personas tan profesionales de las cuales aprendí muchísimo. Por suerte nos llevamos bien con todo el equipo, es como una familia.

Tierra Incógnita

-¿Cuál fue la escena que a vos te demandó mayor esfuerzo?

-Unas cuantas (se ríe). Creo que las que tenían que ver con esta búsqueda familiar que tiene Eric y que está enredado con este impulso de encontrar a sus padres y descubrir cuál es la verdad detrás de su desaparición. También hay muchos momentos en los que el personaje se encuentra con amenazas en el parque que conllevan momentos de terror que la verdad fueron todo un desafío.

-Mora Fisz (Uma), tu imagen tiene gran impacto en la pantalla. ¿Cómo creés que seguirá tu carrera después de esta serie y qué te gustaría hacer?

-Mi sueño es poder seguir trabajando en esto, que es lo que más amo en el mundo. Este fue mi primer trabajo en lo actoral y sin dudas me sirvió para darme cuenta de que es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Espero poder interpretar otros personajes, otros proyectos, pero por ahora estoy muy contenta con esto que recién está saliendo y veremos después qué pasa.

Mora Fisz es Uma, la hermana de Eric

-Tomás, tu personaje tiene rasgos manipuladores muy marcados...

-Totalmente de acuerdo. De hecho Axel tiene a su séquito de personas que piensan que son sus amigos y él los puede llegar a tener por conveniencia o para sentirse el líder y soberano de la tierra en la cual él vive y cuando llega este intruso lo quiere aniquilar.

-¿En qué te basaste para conformar este personaje con esos rasgos que son sutiles y a la vez paralelos con otras cuestiones de su vida y su personalidad?

-No me aferré a una idea puntual, como una referencia de otra cosa, pero sí me aferré a respetar el código y en base a ese código lograr lo que uno saca. Y todo fue gracias a la ayuda de Seba Pivotto, de la gente de guion y me fue muy sencillo abordar a Axel porque estaba muy bien explicado lo que se precisaba.

Tomas Kirzner encarna al chico malo del pueblo

-Thomas Lepera (Pablo), tu personaje es muy colorido y da la pauta de que hay mucho más de lo que se puede ver en los primeros capítulos. ¿Qué nos podés adelantar sin “spoilear”?

-Yo creo que mi personaje es muy positivo, es el que descontractura el miedo que hay y algo muy loco es que es muy parecido a mí, entonces me encuentro muy bien con Pablo. ¿Qué te puedo contar? A medida que va pasando la temporada el personaje se va abriendo a nuevas posibilidades y empieza a conocer un montón de gente. Te la dejo ahí.

-¿Alguna persona detrás de un mostrador?

-Puede ser que sí como puede ser que no (se ríe). Pero en base a lo que es el terror el personaje va a estar siempre junto a su fiel compañero Eric para resolver ese misterio.

El elenco divirtiéndose durante el rodaje

-¿Habrá otra temporada?

-Tomás Kizner: Elegiste la última pregunta para confirmar que sí va a haber una segunda temporada en 2023. Ya estamos trabajando. No vemos el momento de que sea el estreno para tirar toda la carne al asador, temporadas uno y dos.