Video: le hizo una broma a su novia y su reacción se hizo viral

En el vasto mundo de las redes sociales, los videos virales se han convertido en una constante. Los reencuentros emotivos, las bromas inofensivas y los populares trends son solo algunos de los clips que abundan en plataformas como TikTok.

Recientemente, un video se hizo viral, acumulando más de 7,5 millones de reproducciones. En este clip, se muestra una broma que un joven le hizo a su pareja, generando inicialmente un poco de molestia, pero que terminó siendo un momento gracioso entre ambos.

En el video, se puede observar a una joven visiblemente apurada subiendo a un auto. Mientras tanto, su novio, desde la ventana, aprovecha para enviarle un mensaje por WhatsApp que dice: “Te has olvidado el móvil en casa”.

La joven recibe el mensaje en su teléfono y regresa apurada al departamento, creyendo que realmente había olvidado su teléfono celular. Sin embargo, se lleva una sorpresa que la dejó sorprendida.

Al preguntarle a su novio por el teléfono, él le dice que no está allí. Ella, molesta, le insiste para que le devolviera su celular, pero volvió a negárselo.

Finalmente, la joven se da cuenta de que todo se trataba de una broma. Descubre que, de hecho, siempre había tenido su teléfono consigo, ya que su novio había enviado el mensaje a ese mismo dispositivo. Su apuro la llevó a caer en la trampa sin darse cuenta.

El video cosecha más de medio millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios: “Me pasa cuando no encuentro las gafas, y es porque las llevo puestas”, “Eso nos pasa a todos jajaja”, “Sería yo”, “Me pasa cuando no encuentro mi móvil y lo tengo en el oído, sostenido con mi mano, por qué estoy hablando”, “Me representa, perfectamente podría ser yo”, “Es juego mental, pasa mucho por falta de concentración”.