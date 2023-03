Video: la reacción de Lady Gaga con un fotógrafo que se cayó se convirtió en la perlita de los Óscar 2023

Lady Gaga fue una de las estrellas que tuvo su protagonismo en la nueva edición de los Premios Óscar. Pero no solo porque porque brilló con su belleza y talento, sino también porque protagonizó uno de los bloopers de la noche.

La cantante asistió al festival del cine mundial, porque estaba nominada por su canción “Hold My Hand”, de la película “Top Gun: Maverick”, y su paso por la ahora alfombra roja, ahora, color champagne, quedó registrada en un video viral.

Lady Gaga

En su primera aparición en la alfombra champagne, Lady Gaga lució un vestido de Versace con transparencias y un maquillaje intenso.

La compositora, luego de ser fotografiada con su llamativo look y entrevistada por los reporteros que aguardaban el paso de las estrellas, fue protagonista de una de las perlitas de la gala, que recorre las redes sociales.

La artista se disponía a ingresar al salón principal del Dolby Theatre de Los Ángeles cuando uno de los fotógrafos se tropezó con su vestido. El gesto de la brillante Lady Gaga dio vuelta al mundo, ya que no dudó en dejar el glamour de lado para ayudar al hombre que cayó detrás de ella.

La artista corrió a ver qué había ocurrido con el trabajador y le preguntó cómo estaba. Una vez segura de que todo estaba bien, retomó su camino a la gala donde luego cautivó al público con su presentación.

Lady Gaga llega a la 95ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, EE.

La presentación de Lady Gaga en los Óscar 2023 que ovacionaron de pie

La cantante asistió a la gala por su nominación a mejor canción, la que compitió con Rihanna, con la canción “Lift Me Up”, de la película “Black Panther: Wakanda Forever”. Aunque ninguna de las dos se quedó con el premio, ya que el triunfo fuepara RRR: “Naatu Naatu”.

Lady Gaga actúa durante la 95ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, EE. (Estados Unidos)

La artista se presentó en los Óscar e interpretó Hold My Hand”, la canción que compuso para Top Gun: Maverick. Y no solo deleitó una vez más a la Academia y al público con su talento, sino que sorprendió con el look descontracturado que llevó a escena.

Es que al momento de presentar el tema, subió al escenario a cara lavada –tanto que tenía los labios un poco cortados–, una remera básica, jeans rotos y zapatillas Converse.

Lady Gaga actúa durante la 95ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, EE. (Estados Unidos)