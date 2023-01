Video: la piscina de un crucero desbordó en alta mar luego de un viraje repentino

El pasado martes 3 de enero una piscina ubicada en el noveno piso de un crucero se desbordó a causa de una brusca maniobra que debió realizar el capitán de la embarcación. Según lo informado por el usuario, el barco de la clase Oasis de Royal Caribbean debió realizar un viraje repentino tras detectar una balsa flotando en alta mar.

Turistas a bordo del crucero Harmony Of The Seas presenciaron un episodio inquietante en medio de sus vacaciones que, afortunadamente, resultó sin heridos.

Mientras el crucero navegaba las aguas que separan Florida de las costas cubanas, integrantes de la tripulación detectaron una balsa flotando en alta mar. Ante la preocupación de que hubieran personas en ella -y para evitar una posible coalición- el barco debió realizar una maniobra repentina para socorrer a la embarcación.

Como consecuencia, una de las piscinas ubicada en la cubierta 15 se desbordó y el agua de la misma cayó 7 cubiertas más abajo, donde se encuentra el área central del crucero, Central Park.

Algunos de los turistas que se encontraban allí grabaron el suceso y lo postearon en sus redes sociales. Tal es el caso del creador de contenido, Eloy Perez, quien publicó el video en su cuenta junto a un escrito que aclaraba la situación.

“Imágenes de cuando se desborda la piscina del crucero Harmony of the Seas a unos 9 pisos de altura luego que detectaron una balsa flotando en alta mar cerca de la costa de Cuba y tuvieron que hacer un viraje repentino para verificar si habían personas. No se encontraron personas y recogieron la balsa para entregársela a la guardia costera”, explicó el usuario @eloy4k.

Tal como admite en su publicación, la balsa no presentaba pasajeros a bordo y fue entregada a la guardia costera para continuar con su rumbo hacia México sin demoras.

Además, Eloy agregó que debido al gran tamaño de la embarcación, la mayoría de los viajeros no notó el incidente.