Video: La emoción de Maluma en un escenario de Londres

El pasado 10 de marzo, Maluma comenzó su “Papi Juancho Europe Tour 2022″ en donde recorrerá varias ciudades del continente durante marzo y abril. Con tres fechas ya concretadas, el colombiano desembarcó en Londres y no pudo evitar mostrarse emocionado durante el show.

Pararse frente a miles de personas prácticamente al otro lado del mundo fue un suceso que marcó un antes y un después en su carrera. Lo que llevó a Maluma a emocionarse casi hasta las lágrimas frente a sus fanáticos.

“Solo ustedes me sacan esta sonrisa”, escribió el cantante en sus stories cuando reposteó su publicación en donde lo vemos en el momento exacto donde cae en la cuenta de lo que significa su paso por la ciudad.

Con su cabello rubio y un traje fucsia que resalta su estilo tan marcado, Maluma no pudo evitar mirar con asombro a aquellas miles de personas que se reunieron para disfrutar de su fiesta.

Con las manos en su cintura, el músico hace una reverencia a sus seguidores y agradece desde el escenario, sin poder ocultar su inmensa emoción.

Maluma en la cima del mundo

Su tour lo llevará por diferentes ciudades y culturas, comenzando por Francia y Albania, ciudades que ya visitó, siguiendo por Reino Unido, Grecia, Suiza, Alemania, Israel y Portugal, entre otros destinos.

“Gracias música, me llevas a conocer lugares increíbles”, escribió el artista en sus stories mientras compartía diferentes postales de su paso por la ciudad británica.

Maluma, fascinado en su paso por Londres.

El colombiano se encuentra en la cima de su carrera, después de haber debutado en el cine junto a Jennifer López y Owen Wilson, y seguir apostando a su carrera musical.

Además, acaba de lanzar su primera línea de fragancias “Royalty” by Maluma The King and Queen Collection, inspirada en las piedras preciosas y que se adapta tanto para hombres como para mujeres.

“Mi padre me dejaba usar su fragancia favorita por las mañanas desde que era un niño y eso fue lo que generó mi amor por los aromas a una muy temprana edad. Por lo tanto, si lo sueñas, puedes hacer que suceda; y esta colección representa un sueño hecho realidad con la que busco que todo el mundo recuerde quién es y que no se permitan perder su propia corona, porque todos somos Reyes y Reinas”; expresó Maluma.

La gira de Maluma lo llevará por diferentes ciudades de Europa durante marzo y abril.

También su 2022 lo encontró siendo socio de Rappi y embajador de la marca durante todo el año. “El talento joven e innovador es la base de los negocios digitales. Estoy convencido del poder latino y que esta tierra esta llena de gigantes. Me siento feliz de hacer parte de esta familia y espero, desde mi conocimiento, aportar para expandir su internacionalización”, afirmó el reguetonero.