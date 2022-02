Video: a Maluma lo mordió su perro y mostró cómo le quedó la cara

El cantante Maluma contó en sus redes sociales que fue atacado por su propio perro Buda. En un video, el colombiano mostró las cicatrices que le quedaron luego del ataque propinado por su perro doberman europeo rojo. “Tengan cuidado que a cualquiera le puede pasar” escribió el cantante.

El cantante colombiano se encuentra a días de hacer su debut en Hollywood en la comedia romántica “Cásate conmigo”, junto a dos grandes figuras: Jennifer López y Owen Wilson, quienes los tres protagonizan un triangulo amoroso. Para su mala suerte, a pocos días de este momento importante en su carrera, el cantante fue atacado por su perro de raza doberman, que le dejó lastimaduras en su frente.

Maluma y su perro doberman Buda

Con un video en su Instagram, Maluma explicó los detalles del desafortunado suceso. “Pillen pues, les iba a contar qué fue lo que me pasó, la triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad”, comenzó diciendo. “Entonces, ahí ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Tengan cuidado que a cualquiera le podría pasar” agregó el colombiano.

Maluma se considera un amante de sus perros y continuamente difunde videos e imágenes junto a sus animales. Cabe aclarar que el accidente ocurrió a pocos minutos de que el artista comenzara a grabar un videoclip, por lo tanto contó que le iban a cubrir con maquillaje las marcas cerca de su ojo izquierdo.

El colombiano fue atacado por su perro Buda

Horas después de contar el hecho en sus redes, el cantante se mostró alegre y brindó mensajes de optimismo para su publico. Alejado de la desgracia vivida, Maluma les pidió a sus seguidores que luchen por sus sueños y que sean “capitanes de su vida y destino”. Además, luego de unos minutos, subió otro videíto en su gimnasio, mostrándose totalmente recuperado de la mordida de su perro.