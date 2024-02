Video: la desopilante actuación de policías de Chaco con un humorista sobre el ingreso a las canchas

La Policía de la provincia de Chaco es conocida a nivel nacional no tanto por sus procedimientos, su eficacia en la lucha contra el crimen ni por su profesionalismo. Por el contrario, la fuerza destaca en el país debido a la comunicación que llevan adelante.

Desde la pos pandemia, la policía provincial tomó popularidad debido al manejo de sus redes sociales, en especial de TikTok. Es que desde la cuenta @policiachaco se sube periódicamente videos que destacan por el humor con el que abordan temas de inseguridad y prevención del delito.

Uno de los últimos alcanzó niveles de reproducciones inesperados ya que para la producción acudieron a “El Ñery” (José Ernst), un conocido tiktoker de esa provincia y con quien enviaron un mensaje a los hinchas sobre el funcionamiento de los procedimientos para entrar a estadios.

El video se realizó el domingo pasado, en la previa del partido entre Club Atlético Chaco For Ever y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. En las imágenes los uniformados detallan qué se puede ingresar y qué no a la cancha.

En la ficción creada por los efectivos, el humorista era “detenido” luego de ir hasta la boletería a hacer unas preguntas. Esa conversación siguió con los policías y como “El Ñery” llevaba objetos prohibidos, no lo dejaron entrar.

El video tuvo el objetivo de informar a los hinchas sobre las condiciones y restricciones que debían cumplir para acceder al evento deportivo. La filmación se hizo viral y llegó alcanzó 1.8 millones de reproducciones.