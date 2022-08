Video: fue a apoyar a Cristina pero su parecido con Néstor Kirchner hizo estallar a las redes

“Néstor no se murió, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo…” dice una canción que resuena desde el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner y esta vez parece haber cobrado más fuerza. Un video de un joven muy parecido a Néstor Kirchner se volvió viral en las redes sociales y los usuarios aseguran que volvió en el tiempo para apoyar a Cristina Kirchner. El chico dio una nota para un canal de televisión en las afueras del Congreso Nacional en donde apoyó a la vicepresidenta y hasta dijo que se le cayeron las lágrimas por sus palabras.

El joven se llama Facundo Pérez Ernst, es estudiante de Derecho y estuvo acompañando a Cristina Kirchner cuando realizó su alegato virtual desde su despacho del Congreso. Fue allí que un medio de comunicación lo entrevistó y en las redes sociales subieron el video apodándolo “Mini Néstor”.

En esa nota el muchacho elogió el discurso de Cristina, y se mostró en contra de las acciones y de las pruebas presentadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, cuestionando desde su lugar de estudiante de derecho. Además demostró su admiración por la vicepresidenta y le dedicó todo su amor: “Es una genia, es lo más grande que hay. Cuando salió, no se me paraban de caer las lágrimas, ya no tengo casi ni voz por estar a los gritos, diciéndole lo que uno siente, que la ama y representa lo que uno piensa”.

“Lo bien que le haría al país que se la escuche más a ella porque realmente representa a los que pensamos”, sentenció el joven fanático de CFK, quien desde ayer aparece en las redes sociales como “@mininestor” y se considera un “viajero en el tiempo”. Quien lejos de negar ser Néstor Kirchner, agradeció a cada uno que confirmaba el parecido en Twitter.

Por las redes sociales, principalmente en Twitter, un periodista subió el video que se volvió viral y aparecieron los memes y comentarios, en donde aseguran que es un viajero en el tiempo. Aunque claro, algunos también encontraron un parecido diferente.

