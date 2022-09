Video: enfrentó a su profesor en plena clase virtual porque “ejerce demasiada presión” y se hizo viral

Un usuario de Twitter compartió la grabación de una clase virtual en la que un estudiante de la carrera de Derecho le reclama a su profesor por ejercer mucha presión cuando dicta sus clases. El video se viralizó rápidamente y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

En medio del dictado de una clase en línea de una universidad de México, un estudiante, identificado como Alex García, comienza a protestar en contra de su profesor por cómo está llevando adelante la clase, acusándolo de ejercer “demasiada presión” a tan solo una semana de haber comenzado.

“Ejerce demasiada presión y eso que apenas llevo una semana de conocerlo, y quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, enserio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo”, comenta.

El profesor se muestra perplejo y antes de que pudiera decir algo el alumno continúa: “Su manera de llevar la clase no me gusta, no me agrada, o sea, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace. No puedo pensar, neta, me deja en blanco”.

Tras este discurso, finalmente toma la palabra el maestro, quien nunca se mostró enojado, y enfrenta al estudiante: “Es que no acepta la presión, tú quieres que nadie te pregunte”. Rápidamente, García replica: “No, de hecho me gustan mucho los profes estrictos”.

Los comentarios de los internautas

Los usuarios de Twitter no tardaron en dejar sus comentarios. “Cuando entre al mundo laboral lo van a hacer garras”, comentó un internauta. Otro fue más contundente y recibió más de 100 me gusta: “Estamos dejando una generación de personas débiles, personas inútiles esa a sido la forma de enseñar u siempre resultó tenemos gente mayor muy exitosa y no se anda quejando por como se les enseño en conclusiones, estamos dejandole a la sociedad basura viviente pero no pensante”.

Finalmente, otros twitteros ironizaron sobre cómo sería dar una respuesta similar ante un tribunal: “Señor Juez, su manera de realizar la audiencia no me agrada, con usted no puedo...”