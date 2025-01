Video: el streamer Kai Cenat encendió fuegos artificiales en vivo y desató un incendio en su habitación

Finalmente, el fuego pudo ser controlado antes de que afectara a otras áreas del lugar, gracias a la intervención de los servicios de emergencia. Kai Cenat debió ser atendido debido a la cantidad de humo que se generó en su espacio de trabajo. Por otro lado, no se reportaron heridos.

En cuestión de minutos, el clip del incidente se volvió viral en las redes sociales, con miles de personas compartiendo el video. Además, el peligroso episodio generó un intenso debate y fuertes críticas, donde los usuarios comentaron sobre la irresponsabilidad del influencer.

A pesar de contar con millones de seguidores, récord en suscripciones y un fuerte apoyo de figuras públicas, Kai Cenat intentó sorprender aún más a su audiencia, pero no supo medir las consecuencias. “No es gracioso, te sigue gente joven”, comentó un internauta.