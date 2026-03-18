Según la psicología, las personas que siempre toleran todo a cambio de paz esconden un peligro oculto

Según la terapia de esquemas, el hábito de ceder siempre para evitar el roce no es una virtud, sino un mecanismo de defensa que destruye los vínculos a largo plazo.

Muchas personas creen que evitar las discusiones es la clave para una convivencia armoniosa. Sin embargo, la psicología advierte que quienes lo toleran todo para mantener la paz suelen vivir en un estado de autoabandono. Este comportamiento, lejos de proteger la relación, genera una acumulación de tensión que termina por vaciar los vínculos.

La paz a cualquier precio tiene un costo emocional altísimo. A corto plazo, parece una estrategia ganadora porque no hay gritos ni escenas incómodas. Pero, con el tiempo, las fronteras personales se desdibujan y aparece una incertidumbre difícil de capturar. Lo que el entorno percibe como una personalidad fácil de llevar, por dentro se vive como una renuncia constante a los propios deseos.

image El origen del silencio como refugio de seguridad La terapia de esquemas explica que esta conducta no es un rasgo de carácter azaroso, sino una solución de seguridad arraigada en la infancia. Si un niño crece en un ambiente donde expresar descontento conllevaba castigos, humillaciones o el retiro del afecto, aprende que la calma se compra con el silencio y la adaptación extrema. De adulto, el cuerpo reacciona ante la posibilidad de un conflicto con una tensión física automática que solo se alivia callando.

Existen diferentes estilos para enfrentar estas situaciones. Algunos optan por la evitación pura: no responden mensajes o postergan conversaciones difíciles indefinidamente. Otros se congelan o recurren al exceso de amabilidad, pidiendo perdón rápidamente incluso cuando no tienen la culpa, solo para cerrar el momento de fricción. También están quienes asumen responsabilidades ajenas con tal de que la situación no escale, lo que termina generando resentimiento y agotamiento emocional.

image La pérdida de la claridad en las relaciones Cuando se omite el conflicto, lo que desaparece no es la tensión, sino la claridad. La otra parte suele percibir que algo anda mal, pero no sabe qué es, mientras que la persona que evita gasta energías masivas en fingir que no pasa nada. Esto hace que la dinámica de la pareja o la amistad se vuelva previsiblemente frágil. En lugar de una explosión, lo que ocurre es un adelgazamiento del vínculo hasta que ya no queda nada de qué hablar.

El cambio no consiste en buscar peleas constantemente, sino en identificar cuándo se activa el modo defensa. La solución según la psicología clínica no requiere grandes dramas, sino empezar a utilizar frases cortas y honestas que marquen un límite. Estas pequeñas intervenciones devuelven a la relación algo que la evitación destruye: la previsibilidad y la confianza de que ambos pueden ser escuchados sin ser castigados o avergonzados.