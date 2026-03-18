Entre senderos, glaciares y picos imponentes: el lugar de la Patagonia que todo amante de la naturaleza debería conocer una vez

Hay lugares para descansar, otros para comer rico y algunos que te obligan a levantar la vista y quedarte en silencio. El Chaltén entra en esa última categoría. En Santa Cruz, dentro del área norte del Parque Nacional Los Glaciares, este pueblo patagónico se volvió una referencia mundial para quienes buscan montaña, aire puro y contacto con la naturaleza.

Si tenés CDs viejos, tenés un tesoro: estas son 4 formas creativas de convertirlos en un objeto de diseño

El Chaltén no carga ese prestigio por casualidad. En 2015 fue declarado oficialmente Capital Nacional del Trekking por la Ley 27.055, una distinción que reconoce el peso que tiene la localidad dentro del turismo de montaña argentino.

También hay una razón geográfica detrás de su magnetismo. El portal turístico oficial del destino explica que el pueblo está en una zona de transición entre estepa y bosque andino-patagónico , un contraste que le da una fisonomía muy particular: valles, ríos, senderos, montañas filosas y bosques nativos conviven en muy pocos kilómetros.

Además, “Chaltén” proviene de la lengua aonikenk y significa “montaña humeante” , en alusión al efecto que producen las nubes sobre la cima.

Lo que vuelve especial a este rincón del sur no es solo el paisaje: es la forma en que se lo vive. Según el sitio oficial de El Chaltén, muchas de sus caminatas no requieren experiencia previa en montaña y llevan a miradores con panorámicas espectaculares. Por eso el lugar atrae tanto a viajeros comunes como a amantes del trekking más exigente.

el chalten (5)

Entre los recorridos más conocidos aparecen Laguna Capri, Laguna de los Tres y Cerro Torre, tres nombres que cualquier fanático de la Patagonia escucha tarde o temprano.

En verano estos senderos ofrecen días largos, temperaturas más amables y caminos plenamente accesibles, con vistas a lagunas glaciares, bosques y cumbres icónicas.

Uno de los circuitos más amigables es el de Laguna Capri. El portal turístico local lo presenta como una caminata de dificultad baja, de entre 3 y 4 horas y unos 8 kilómetros, ideal para llegar a una laguna rodeada de bosque con una gran vista del macizo del Fitz Roy.

el chalten (2)

Un paisaje patagónico que impacta incluso antes de empezar a caminar

Aunque El Chaltén suele asociarse al trekking, su fuerza también está en la escala del escenario que lo rodea. La UNESCO describe al Parque Nacional Los Glaciares como un área de belleza natural excepcional, con montañas escarpadas, lagos glaciares y procesos de glaciación todavía visibles en el paisaje.

Dentro de ese conjunto sobresalen picos graníticos que superan los 3.000 metros, entre ellos el Cerro Fitz Roy, citado por el organismo con 3.375 metros de altura.

Ese contexto explica por qué el viaje no se reduce a “hacer una excursión”. En El Chaltén, incluso una caminata corta puede terminar en un mirador desde el que se ven agujas de roca, nieves eternas, ríos de deshielo y lagunas de color imposible.

Y justamente ahí está su diferencia con otros destinos: no se trata de un paseo decorativo, sino de una experiencia de inmersión en una de las geografías más potentes de la Argentina. Esa combinación entre naturaleza protegida, senderos señalizados y acceso relativamente directo es la que lo convirtió en un clásico absoluto de la Patagonia.