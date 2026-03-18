18 de marzo de 2026 - 12:51

Papas al horno con parmesano y ajo: el secreto para que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro

La técnica del horneado a 200 grados y el agregado del queso al final garantizan una textura crujiente por fuera y tierna por dentro en menos de una hora.

Papas al horno con ajo y parmesano: segui estos trucos para que te queden impecables.

Papas al horno con ajo y parmesano: segui estos trucos para que te queden impecables.

Foto:

Por Sofía Serelli

Preparar papas al horno que realmente queden crocantes es el gran desafío de la cocina diaria. Con una técnica que combina ajo machacado, orégano y un toque final de parmesano, es posible transformar este ingrediente básico en una guarnición de nivel profesional sin necesidad de recurrir a la fritura.

Leé además

Los CDs viejos son un verdadero tesoro: descubrí como reciclarlos y darles una nueva vida útil.

Si tenés CDs viejos, tenés un tesoro: estas son 4 formas creativas de convertirlos en un objeto de diseño

Por Sofía Serelli
revisa el placard de tu abuela: el abrigo que estara en tendencia este otono invierno 2026

Revisá el placard de tu abuela: el abrigo que estará en tendencia este otoño invierno 2026

Por Daniela Leiva

Para empezar, se necesitan 800 gramos de papas, aceite de oliva, tres dientes de ajo, orégano seco y 50 gramos de queso parmesano rallado. El proceso comienza pelando y lavando bien las piezas para luego escurrirlas en un colador, un paso vital para eliminar el exceso de humedad antes de cortarlas en cubos grandes.

image

La temperatura ideal y el secreto de la costra de queso

Una vez troceadas, las piezas se colocan en un tazón amplio para mezclarlas con el aceite de oliva. En este punto, se agrega el ajo previamente machacado junto con el orégano, la sal y la pimienta. Es fundamental revolver bien para que cada trozo quede sazonado de forma uniforme antes de ir a la fuente.

La cocción requiere un horno precalentado a 200 grados. Las papas deben distribuirse sobre una bandeja cubierta con papel de hornear, lo que evita que se peguen y ayuda a que el calor circule mejor entre ellas. El tiempo estimado es de 35 a 40 minutos, hasta que se observen doradas y crujientes.

image

Como crear una costra sabrosa de queso parmesano sobre las papas

El diferencial de esta receta ocurre justo antes de servir. En lugar de cocinar el queso desde el principio, se debe espolvorear el parmesano rallado sobre las papas ya calientes y regresarlas al horno por solo 3 o 4 minutos adicionales. Esto crea una costra sabrosa sin que el lácteo se queme o pierda su textura.

Para lograr el éxito total, tené en cuenta estos puntos clave:

  • Escurrir bien las papas después de lavarlas para evitar que el vapor las ablande en el horno.
  • Machacar el ajo para que libere todo su aroma y sabor durante el contacto con el aceite.
  • Usar papel de hornear para garantizar un dorado parejo sin necesidad de moverlas constantemente.
  • Agregar el perejil fresco finamente picado recién al momento de llevar el plato a la mesa.

Esta preparación no solo funciona como acompañamiento de carnes, sino que por su sabor intenso puede servirse como plato principal liviano. La clave del resultado final está en la paciencia para lograr el dorado inicial y la precisión del golpe de calor final con el queso parmesano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Salsa casera: una tradición que sigue Mendoza

Cómo evitar el botulismo al hacer salsa casera: claves para una tradición segura en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Este bizcochuelo es perfecto para los que no quieren pasar horas cocinando.

Con estos dos ingredientes y sin harina: el mejor bizcochuelo rápido y sin horno

Esta es la psicología de las personas que lo toleran todo.

Según la psicología, las personas que siempre toleran todo a cambio de paz esconden un peligro oculto

entre senderos, glaciares y picos imponentes: el lugar de la patagonia que todo amante de la naturaleza deberia conocer una vez

Entre senderos, glaciares y picos imponentes: el lugar de la Patagonia que todo amante de la naturaleza debería conocer una vez