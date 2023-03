Video: el emotivo posteo de Demi Moore por el cumpleaños de Bruce Willis

La salud de Bruce Willis preocupó a sus seguidores en los últimos meses luego de haber sido diagnosticado de una demencia frontotemporal, pero un video publicado en las redes trajo un poco de esperanza y alivio para los fans. El actor cumplió el pasado domingo 68 años y su expareja, Demi Moore, compartió el momento en el que festejaban junto a su familia.

“Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos”, detalló Moore en su redes sociales. En las imágenes se puede observar al actor de Duro de Matar y Pulp Fiction cantando el “Feliz Cumpleaños” rodeado por su familia y de muy buen humor.

Incluso, en dicho clip, se puede ver a Bruce cantar y bromear antes de soplar las velitas de la torta. Cabe mencionar que entre los presentes estuvieron Emma Heming Willis, actual esposa del actor, y también las hijas de la estrella de Hollywood: Rumer Willis, Tallulah Belle Willis, Evelyn Penn Willis, Scout LaRue Willis y Mabel Ray Willis

En esta misma línea, su actual pareja dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales: “Así que hoy es el cumpleaños de mi esposo, empecé la mañana llorando, lo puedes notar por mis ojos hinchados”.

Y continuó: “Solo que pienso que es importante que vean todos los lados de esta situación, hay personas que me escriben mensajes o me dicen: ´Oh, sos tan fuerte, no sé cómo lo haces’... Estoy a cargo de dos nenas, entonces hay algunas veces en nuestras vidas que tenemos que ponernos los pantalones y hacer lo que tenemos que hacer, y eso, es lo que estoy haciendo”.

Además, Emma reconoció que está muy angustiada y que cada vez que graba un video siente que se “clava un cuchillo en el corazón”. “Todos los días… dolor todos los días, y hoy realmente estoy sintiéndome así en su cumpleaños”, argumentó la modelo y actriz británica.

A modo de cierre de su posteo, Emma solo tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que se preocupan por la salud de Willis. “Él es puro amor. Es tan amado. Y lo estaré amando siempre. Feliz cumpleaños, querido. Mi deseo de cumpleaños para Bruce es que continúen manteniéndolo en sus oraciones y más altas vibraciones porque su sensible alma de Piscis lo sentirá. Muchas gracias por amarlo y cuidarlo también”, aseguró la esposa de Bruce.