Video: el conductor de Miss Perú despidió a su productor en vivo porque había escrito mal una palabra

Las preguntas a las participantes de concursos de belleza suele ser un momento de gran importancia. Y hay quienes se enfadan cuando las cosas no salen como se esperaban. Este es el caso de Andrés Hurtado, presentador y conductor de la previa de Miss Perú. El hombre está en vuelto en una enorme polémica luego de despedir en vivo a un productor de su programa “Sábado con Andrés”. Todo se originó por una palabra mal tipiada.

Hurtado estaba haciéndole preguntas a las concursantes, hasta que en un momento leyó: “¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”. La joven quedó desconcertada y no supo qué responder. “Sí, medio, o la pregunta está mal hecha... A ver, ¿producción?”, expresó el mediático. “¿Puede ser miedo?”, dijo.

Esta situación llevó a que se enojara por haber quedado en ridículo frente a todos. Así, caminó hasta donde estaba el productor del ciclo, José Malpartida Abadía, y lo increpó. “Yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando”, reclamó mientras mostraba la tarjeta impresa en que se leía “medio”.

“Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así”, siguió diciéndole a Abadía. Y sentenció: “Yo soy quien da la cara, las concursantes están al frente y te pido por favor, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa”. Así, le requirió que dejara su trabajo apenas terminase el programa.

Tras el tenso cruce, en el que el productor prácticamente no habló, Hurtado volvió hacia donde estaban las mujeres y defendió su actitud, detalló TN. “Acá las cabezas se cortan inmediatamente”, sostuvo.

En las redes muchos repudiaron la actitud del conductor.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y los usuarios mostraron su repudio ante el accionar del conductor. “Es un payaso de circo”, “Se lleva el premio al gilipollas del mes”, “Es un acomplejado, egocéntrico si modales”, escribieron algunos internautas.

