Video doloroso: un perro intenta alcanzar a sus dueños luego de que lo abandonaran en la calle

A través de las redes sociales se difundió un video del momento exacto en que los propietarios de un perro raza husky, de 10 meses de vida, lo abandonan a su suerte en plena calle del estado de Texas, Estados Unidos. El indignante hecho fue capturado por otro automovilista y se observa al dueño del can quitarle su correa para huir de la escena, mientras que el animal asustado corre detrás del vehículo para que no lo abandonen. El hombre fue identificado y detenido.

Gracias al video en cuestión y que unas personas se percataron de lo que estaban haciendo estos sujetos fue como se pudo tener evidencia de que el perro fue abandonado en un lugar donde no podría tener ni comida ni alimento, en total desolación. El hecho fue captado de inicio a fin por lo que se obtuvo la patente de la camioneta donde iba el can y también se muestra el rostro de los maltratadores.

Lo que en un comienzo fue un trágico momento para el animal, tras su intento inútil de alcanzar lo inalcanzable, la compañía de sus dueños, afortunadamente la historia tiene un final feliz. Según informa CNN, se pudo detener al hombre que viajaba con el menor de edad, quien dejó al can en la calle. El sujeto fue identificado como Luis Antonio Campos de 68 años y después de que el video se difundió en redes sociales, el individuo fue arrestado por maltrato animal.

Luis Antonio Campos, el dueño del perro al que abandonó.

“No sé cómo esas personas pudieron entrar en ese auto, ver a ese perro en el espejo corriendo detrás de ellos y simplemente alejarse. Como ser humano, no sé cómo se puede hacer eso”, dijo Ronald Comeau, uno de los rescatadores de perros de la localidad texana.

Pero el giro en la historia del perrito no termina ahí, ya que fue rescatado en ese momento por los testigos que captaron el momento y posteriormente fue puesto en adopción. Fue así como la familia Clapsaddle, quienes vieron el indignante video, decidieron ir en busca del husky para hacerlo un integrante más del hogar. Actualmente vive con ellos y ha comenzado una nueva vida bajo su nuevo nombre, “Nanook”. “Sentía que era mi perro y que necesitaba tenerlo conmigo”, comentó la madre de la familia.

Nanook junto a su nueva familia.

Por otra parte, los acusados declararon que efectivamente abandonaron a Nanook, ya que era una molestia para los vecinos debido a la cantidad de garrapatas que tenía. Además, declararon que el can había destrozado el jardín y había matado a otro perro, por lo que no tuvieron más remedio que abandonarlo. En cambio, su nueva familia no ha reportado ningún comportamiento agresivo por parte del animal.