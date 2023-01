Video: detuvieron a un novio en pleno casamiento por no pagar la cuota alimentaria

Momentos después de dar el “sí”, un hombre fue arrestado en su boda por adeudar la cuota alimentaria de sus hijos a su ex pareja. El suceso ocurrió en Ecuador y fue documentado por uno de los invitados. Lo inusual de la situación provocó que el video se viralizara rápidamente en las redes sociales.

“Ni los ruegos de la novia, ni de los invitados evitaron el arresto”, comentaban varios medios locales luego de que un novio fuera detenido por autoridades ecuatorianas tras deber varios meses de cuota alimentaria.

Minutos después de que la feliz pareja concretara su unión, la policía de El Guabo, Ecuador, ingresó al lugar donde se llevaba a cabo la ceremonia religiosa.

El hombre salió escoltado por dos policías que, entre las decenas de invitados, intentaban ingresarlo a la patrulla para llevarlo a la comisaría.

Y es que el novio no solo tenía una deuda de casi un año por no pagar la pensión -según lo informado por el medio Radio Pichincha- sino que, además, no se hizo presente en una audiencia en la que discutirían el tema de la manutención de los hijos que tuvo con una antigua pareja.

En el video se puede ver como una gran cantidad de invitados intentan detener a los policías que llevan a cabo el arresto. Incluso se puede ver a la novia llorando desconsoladamente junto a otros de los presentes.

Tras ser demorado en una comisaría local, el hombre se encuentra a la espera de un juez que decidirá qué pasará con el caso.

“De hecho aún tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con su expareja y mamá de los hijos, siempre y cuando pague los meses atrasados de pensión alimenticia.” aseguraron medios locales.

En la misma línea, en las redes sociales hubo usuarios que criticaron al recién casado. Allí, indicaron que “ningún matrimonio está por encima de la ley” y que “si tiene plata para casarse, tiene que tener para pagar una pensión”.