Unos insectos voladores, similares a las garrapatas, pueden provocar la misma picazón durante meses

Escuchar hablar de una “garrapata voladora” puede generar alarma inmediata, sobre todo por la mala fama que tienen estos parásitos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que no se trata de una garrapata como tal, sino de una rama de insectos con características muy particulares.

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Aun así, su presencia no pasa desapercibida. Puede adherirse a la piel, alimentarse de sangre y dejar una reacción que, en algunos casos, se prolonga durante semanas o incluso meses. Su apariencia y comportamiento explican por qué genera tanta confusión.

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El término popular “garrapata voladora” hace referencia a la Lipoptena cervi, conocida como mosca del ciervo. A diferencia de las garrapatas tradicionales, este organismo pertenece al grupo de los insectos, no de los arácnidos.

Mientras las garrapatas tienen ocho patas y no poseen alas, este insecto cuenta con seis patas y sí puede volar. Además, suele ser ligeramente más grande, alcanzando hasta 6 milímetros .

La confusión aparece en un momento clave: cuando encuentra un huésped. Tras posarse sobre la piel, este insecto pierde sus alas y comienza a alimentarse de sangre, adoptando un comportamiento similar al de una garrapata. En ese estado, resulta difícil de identificar para alguien sin experiencia.

insecto En mascotas también es probable encontrarlas. WEB

Picaduras, síntomas y por qué la molestia puede durar tanto tiempo

La picadura de este insecto no siempre se siente de inmediato, lo que puede hacer que pase desapercibida en un primer momento. Sin embargo, con el paso de las horas o días, pueden aparecer reacciones en la piel .

. Según Entomology Today , en la mayoría de los casos, no representa un riesgo grave para la salud. No obstante, algunas personas pueden desarrollar una reacción más intensa , con enrojecimiento, inflamación y picazón persistente . En situaciones poco frecuentes, esta molestia puede extenderse durante meses.

, en la mayoría de los casos, para la salud. No obstante, algunas personas pueden desarrollar una , con y . En situaciones poco frecuentes, esta molestia puede extenderse durante meses. La duración y la intensidad dependen de la sensibilidad de cada persona. Por eso, ante cualquier picadura, se recomienda limpiar y desinfectar la zona. Si los síntomas se mantienen por más de dos semanas o empeoran, es importante consultar con un profesional de la salud.

insecto WEB

La llamada “garrapata voladora” no es una garrapata, pero sí un insecto que puede causar molestias prolongadas. Conocer sus características y tomar precauciones simples ayuda a evitar sorpresas y a actuar a tiempo ante una picadura.