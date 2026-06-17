17 de junio de 2026 - 14:30

Una moneda vale oro para tu horno: el truco para eliminar la grasa quemada sin usar químicos

Este método permite desprender residuos carbonizados frotando suavemente sin necesidad de productos costosos o esponjas abrasivas que suelen fallar en superficies difíciles.

Truco de la moneda para limpiar el horno. Te enseñamos como aplicarlo.&nbsp;

Truco de la moneda para limpiar el horno. Te enseñamos como aplicarlo. 

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Por Sofía Serelli

Limpiar el horno es una de las tareas del hogar más postergadas por la dificultad de eliminar la grasa quemada. Sin embargo, un nuevo método que circula en internet propone utilizar una moneda común para desprender la suciedad más rebelde. Esta técnica promete ahorrar tiempo y esfuerzo sin recurrir a químicos agresivos.

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La acumulación de grasa y restos de comida quemada en las paredes del horno es un problema común que suele requerir mucho esfuerzo físico o el uso de productos de limpieza potentes. El truco de la moneda se basa en su capacidad para actuar como una herramienta de raspado precisa y efectiva, logrando soltar las incrustaciones que una esponja tradicional no puede alcanzar.

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Cómo aplicar el método correctamente

Para poner en práctica este consejo, simplemente se debe tomar una moneda corriente y frotar con suavidad las zonas donde la suciedad se ha endurecido. La clave del éxito radica en el metal de la moneda, que es lo suficientemente firme para levantar los residuos pero, si se aplica con la presión adecuada, no debería dañar la superficie esmaltada del electrodoméstico.

Es fundamental destacar que no es necesario aplicar una fuerza excesiva durante el proceso. El movimiento debe ser controlado y enfocado únicamente en las manchas de grasa carbonizada. Una de las mayores ventajas de este sistema es que utiliza un elemento que ya se encuentra en cualquier hogar, eliminando la necesidad de adquirir equipo especializado o detergentes industriales que pueden ser irritantes.

Video tutorial: así podés limpiar tu horno con solo una moneda

Este procedimiento ha ganado popularidad a través de videos en plataformas como YouTube, donde se demuestra su efectividad ante capas de grasa que llevan mucho tiempo adheridas. Los usuarios que han postergado la limpieza del horno por considerarla una tarea inabordable encuentran en este objeto cotidiano una solución rápida y económica para recuperar el brillo de sus aparatos de cocina.

Embed - Moneta w piekarniku? Trik na czyszczenie. Sprawdzamy, czy dziaa!

Además de su bajo costo, el método es valorado por su simplicidad. Muchas veces, los restos de comida se adhieren de tal forma que los productos líquidos no logran penetrar la capa superior. Al utilizar el borde de la moneda para raspar suavemente, se rompe esa barrera física, facilitando que cualquier limpieza posterior con un paño húmedo sea mucho más sencilla y rápida.

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