Una marca de maquillajes negó su participación en el caso de Johnny Depp y Amber Heard

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard continúa dando qué hablar a diario. Después de una primera semana intensa de testimonios, la pareja continúa al frente con este juicio por difamación que concluirá por revelar el rostro de cada uno de los actores.

La primera demanda la realizó Depp, cuando reclamó a su ex esposa una suma de 50 millones de dólares por daños a su imagen luego del testimonio de Amber en The Washington Post. En él, la actriz hablaba de la violencia doméstica que sufrió, sin nombrar al actor.

En contraposición, Amber decidió realizar una contrademanda y solicitar 100 millones de dólares, dejando la vida de ambos totalmente expuesta al mundo.

La marca de cosméticos salió a desmentir el testimonio de la actriz.

Entre los testimonios, un insólito detalle salió a la luz por su falsedad después de que una marca de maquillajes fuera llevada al juicio.

Conflictos con una marca de maquillajes

No sólo fue la empresa la que salió a desmentir algunos de los testimonios que se dijeron en el juicio, sino también los fanáticos de los actores discutieron la veracidad de lo que se estaba diciendo.

Y es que unas imágenes que mostraban a Heard públicamente mientras estaba con Depp la reflejaban sin ningún tipo de violencia física, moretón, corte o alguna otra señal de violencia.

Sin embargo, el abogado defensor de la actriz aseguró que ella usaba maquillaje con mucha frecuencia para tapar las consecuencias de los supuestos golpes de su pareja.

El maquillaje que aseguró usar Amber.

Fue entonces cuando la defensa mostró en el juicio una paleta de maquillajes con la que supuestamente la actriz se cubría los golpes. Y a pesar de que la marca no fue nombrada, los fanáticos dedujeron que se trata del Conceal & Perfect All In One Correcting Kit de Milani Cosmetics.

No pasó demasiado tiempo para que la polémica se desatara cuando la mencionada marca salió a desmentir el relato.

Y es que el kit mencionado por la abogada defensora de Amber salió en diciembre de 2017, mientras que la relación de los actores se extendió de 2012 a 2016. Básicamente, era imposible que utilizara ese maquillaje.

Durante el juicio, la defensa de la actriz aseguró que utilizaba este maquillaje para cubrir sus moretones.

“Ustedes preguntaron... el archivo muestra que nuestro Kit Corrector se lanzó en 2017″, escribió Milani Cosmetics en TikTok. Los fanáticos del actor agradecieron su gesto y pidieron que formen parte de la defensa del actor en el juicio.

Sim embargo, los fanáticos de Amber no se quedaron con los brazos cruzados y encontraron una evidencia. Según detallaron, el sitio británico Glamour Magazine publicó una nota en junio de 2016 donde recomendaba una serie de maquillajes.

Dentro del listado, aparece el Conceal & Perfect All In One Correcting Kit de Milani Cosmetics que se mencionó el juicio. Por lo tanto, aseguraron ellos, el producto existía al menos en 2016.