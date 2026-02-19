19 de febrero de 2026 - 17:25

Una fórmula elimina el sarro viejo del baño: sin fregar y con pocos ingredientes

Las manchas resistentes en vidrios y baldosas por el sarro en el baño, pueden desaparecer sin esfuerzo. Una fórmula afloja la suciedad acumulada.

Esta fórmula económica recupera el aspecto original de vidrios y baldosas dentro del baño.

Por Lucas Vasquez

El sarro adherido en el baño suele convertirse en uno de los problemas más difíciles de remover, especialmente cuando se acumula durante meses en mamparas, azulejos o griferías. Un método con pocos elementos e ingredientes logra dejar la zona como nueva, sin frotar con fuerza y sin dañar las superficies.

La técnica casera actúa por disolución, permitiendo que el sarro se desprenda casi sin esfuerzo. La clave está en utilizar ácido cítrico combinado con agua tibia y dejar que la mezcla actúe el tiempo suficiente para ablandar los depósitos minerales.

sarro en el baño
Cómo es la fórmula casera que disuelve el sarro en el baño

El ácido cítrico es conocido por su capacidad para eliminar residuos de cal y minerales presentes en el agua.

  1. Según el sitio Hunker, para aplicar este método, se debe preparar una solución simple en un pulverizador mezclando ácido cítrico con agua tibia hasta que se disuelva completamente.
  2. Una vez lista, se rocía generosamente sobre las zonas afectadas, como vidrios de la ducha o baldosas.
  3. Luego, se coloca papel absorbente sobre el sarro para que permanezca en contacto con la mezcla y no se seque rápidamente.
  4. Después de unos minutos, se retira el papel y se vuelve a pulverizar la solución. Este paso refuerza la acción del producto y asegura que el depósito quede bien impregnado antes de continuar con el proceso.
sarro en el baño
Cuál es el truco para no frotar y lograr mejores resultados

  • Para potenciar el efecto sin necesidad de raspar, se cubre la zona tratada con papel film. Esto evita la evaporación y mantiene la humedad, permitiendo que el ácido cítrico actúe de forma prolongada sobre el sarro endurecido.
  • Luego, debemos esperar entre 20 y 40 minutos antes de retirar la cobertura. Durante ese tiempo, la mezcla afloja los depósitos minerales y facilita su eliminación posterior.
  • Finalmente, se retira el film y se limpia de manera habitual con agua y un paño o esponja suave. En la mayoría de los casos, el sarro se desprende sin esfuerzo, dejando las superficies más limpias y brillantes.
sarro en el baño

Eliminar el sarro viejo del baño no siempre necesita un ingrediente agresivo ni un fregado intenso. Con una mezcla sencilla y paciencia, se terminan los depósitos minerales del sarro.

