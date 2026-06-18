Una azafata revela por qué siempre tira una botella de agua debajo de la cama al llegar a un hotel: "Súper útil"

La azafata Esther Sturrus propone lanzar una botella bajo la cama para descartar intrusos de forma discreta y rápida, un método que ya suma millones de vistas.

Así funciona el truco de la botella de agua que recomendó una azafata experiementada.

Viajar solo implica estar alerta a la seguridad personal, especialmente al llegar a un alojamiento desconocido. Una azafata de la aerolínea holandesa KLM, Esther Sturrus, ha compartido un método sencillo y discreto para inspeccionar la habitación del hotel utilizando solo una botella de agua, permitiendo verificar rápidamente si existe algún riesgo oculto.

La técnica consiste en tomar una botella de agua estándar y hacerla rodar con fuerza suficiente para que atraviese el ancho de la cama. Si el objeto sale por el lado opuesto de la estructura, el viajero puede estar seguro de que no hay nadie oculto en el área más difícil de inspeccionar visualmente.

Portadas Canva ¿Cómo se hace el truco de la botella de agua en el hotel? Los pasos del métodO son los siguientes:

Tomar una botella de agua estándar al llegar a la habitación.

estándar al llegar a la habitación. Hacerla rodar con fuerza por debajo de la cama, de un extremo al otro.

Si la botella sale por el lado opuesto: no hay nadie oculto en esa zona.

Si la botella se detiene o no aparece: mantener la distancia y pedir asistencia del personal del hotel antes de revisar la habitación. ¿Por qué se hizo viral este truco para detectar intrusos en el hotel? Sturrus, quien utiliza su experiencia en escalas internacionales para educar a otros viajeros, sostiene que este hábito ofrece una paz mental inmediata. Si la botella no aparece por el lado opuesto, el viajero tiene una señal clara de que algo está obstruyendo el paso, lo que justifica una revisión inmediata por parte del personal del hotel.

El impacto de este consejo ha sido notable en plataformas como TikTok, donde el video original ha superado las dos millones de visualizaciones. La comunidad de viajeros, especialmente quienes se trasladan sin compañía, ha calificado este truco como una herramienta de inspección rápida y sumamente útil. Al no tener que agacharse para mirar directamente debajo del somier, el huésped evita ponerse en una situación de vulnerabilidad física mientras realiza su chequeo de seguridad inicial.