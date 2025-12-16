16 de diciembre de 2025 - 20:15

Un tesoro natural: por qué se recomienda la ortiga en el cuerpo y en el organismo

Durante años fue considerada una maleza, pero hoy ocupa un lugar central en la salud natural. La ortiga concentra propiedades que impactan en el cuerpo.

Sus beneficios abarcan distintas soluciones en el cuerpo y la salud general, siempre que se utilice de forma responsable.

Por Redacción

La ortiga es una de esas plantas que generan rechazo por su contacto urticante, pero detrás de esa defensa natural se esconden beneficios medicinales que actúan saludablemente. Su uso ofrece distintas ventajas en el cuerpo y el organismo, siempre y cuando se utilice de manera adecuada.

En la medicina natural destaca su acción sobre órganos clave del cuerpo. Desde la depuración interna hasta el cuidado articular y hormonal, la ortiga reaparece como un recurso valioso cuando se utiliza para casos especiales.

usos de la ortiga
Cómo actúa la ortiga en el organismo y la salud interna

  • Uno de los beneficios más reconocidos de la ortiga es su impacto en la salud renal y los procesos de desintoxicación.
  • Actúa como un potente diurético natural, favoreciendo la eliminación de líquidos retenidos y ayudando al organismo a depurar toxinas acumuladas.
  • Esta acción resulta especialmente útil en personas con tendencia a la retención de líquidos, siempre bajo control profesional.
  • Además, algunos extractos de ortiga mostraron potencial para ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre y colaborar con la estabilidad de la tensión arterial.
  • A esto se suma su perfil nutritivo: es fuente de vitaminas A y C, además de minerales como calcio, hierro y magnesio, fundamentales para la salud ósea y el bienestar general.

Sin embargo, los especialistas del Centro Nacional de Información Biotecnológica advierten que estos usos deben realizarse con supervisión médica, especialmente en personas que ya consumen medicación.

usos de la ortiga
Cuáles son los beneficios para articulaciones, piel, cabello y defensas

  1. La ortiga también se destaca por su acción sobre el dolor articular, siendo utilizada tradicionalmente en afecciones reumáticas como la artritis. Sus compuestos antiinflamatorios ayudan a aliviar molestias y rigidez, especialmente cuando se emplea como complemento dentro de un tratamiento integral.
  2. En el cuidado externo, esta planta aporta beneficios tanto para la piel como para el cabello. Se utiliza en preparados naturales para fortalecer el cuero cabelludo, reducir la caída capilar y mejorar el aspecto de la piel gracias a sus propiedades purificantes.
  3. Asimismo, puede emplearse en enjuagues bucales o gárgaras, ayudando a la salud de la garganta y la higiene oral.
  4. Otro aspecto clave es su perfil antiviral, antifúngico, antiulceroso e inmunoregulador. Estos efectos convierten a la ortiga en un apoyo para el sistema inmune, especialmente en períodos de mayor demanda física o cambios estacionales.
usos de la ortiga

La ortiga dejó de ser vista como una simple planta silvestre para consolidarse como una de las hierbas más valiosas para el organismo.

