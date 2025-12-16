6 alimentos que no deben guardarse dentro del microondas

Aunque parezca práctico y cotidiano, usar el microondas como espacio de guardado puede generar riesgos invisibles en los alimentos, creando bacterias.

El microondas es uno de los electrodomésticos más usados en la cocina y, al mismo tiempo, uno de los más mal utilizados. Su espacio interior se aprovecha como un sitio improvisado para dejar alimentos, creyendo que al estar cerrado quedan protegidos. Sin embargo, las bacterias pueden aparecer rápidamente en 6 tipos de comidas.

Especialistas en seguridad alimentaria advierten que esta práctica puede ser contraproducente. Incluso cuando el aparato está apagado o frío, el microondas conserva humedad y restos de calor que favorecen el desarrollo de microorganismos.

Uno de los alimentos que nunca debe guardarse dentro del microondas son los huevos enteros. Aunque estén crudos y a temperatura ambiente, el microondas no ofrece condiciones estables. Los cambios de temperatura y la falta de ventilación pueden acelerar su deterioro y favorecer la proliferación de bacterias como la salmonella. El arroz cocido es otro caso crítico. Una vez preparado, puede contener esporas de Bacillus cereus, una bacteria resistente al calor. Guardarlo dentro del microondas, incluso por pocas horas, aumenta el riesgo de que estas bacterias se desarrollen, especialmente si el ambiente conserva humedad. Por este motivo, los expertos del Centro para el Control y Prevención de enfermedades, recomiendan refrigerarlo rápidamente en recipientes adecuados. En cuanto al pollo recalentado, el problema no es solo la contaminación cruzada, sino también la descomposición acelerada de sus proteínas. El microondas no mantiene una temperatura segura constante y, al dejar el pollo allí, se crea un entorno ideal para bacterias peligrosas. Aunque el alimento se vuelva a calentar después, algunas toxinas no se eliminan con el calor. Estos tres alimentos son considerados de alto riesgo cuando no se conservan correctamente. Guardarlos dentro del microondas, lejos de protegerlos, puede aumentar la probabilidad de intoxicaciones alimentarias.

Las papas cocidas también figuran entre los alimentos que no deben dejarse dentro del microondas. Al enfriarse lentamente en un ambiente cerrado, pueden desarrollar bacterias si están envueltas o en recipientes sin ventilación. Este proceso ocurre incluso cuando el microondas ya no está caliente. Las verduras de hoja, como espinaca, lechuga o acelga, son especialmente sensibles a la humedad. Guardarlas en el microondas favorece la condensación, lo que acelera su descomposición y reduce su valor nutricional. Además, la humedad persistente puede generar moho en poco tiempo. El pan, aunque no represente un riesgo bacteriano tan alto, tampoco debería almacenarse allí. El microondas retiene humedad, lo que provoca que el pan se vuelva gomoso o, por el contrario, se seque rápidamente. A largo plazo, este ambiente favorece la aparición de hongos, incluso si el electrodoméstico fue usado recientemente. Usar el microondas como espacio de almacenamiento de alimentos es un paso rutinario que debemos evitar. La humedad y las bacterias producidas dentro de este aparato provocan un deterioro prematuro en este tipo de comidas.