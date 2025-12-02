2 de diciembre de 2025 - 11:10

Ni cremas caras ni tratamientos: 4 alimentos que ayudan a reducir las arrugas desde adentro

Cuatro alimentos accesibles ayudan a mejorar la textura de la piel, combatir la sequedad y reducir arrugas desde la nutrición diaria.

arrugas
Por Andrés Aguilera

Muchos hogares dudan sobre la conservación, el impacto de los alimentos, la relación entre piel y nutrición y cómo ciertos productos pueden mejorar la salud cutánea, por eso explicamos qué comer para cuidar la piel apoyándonos en información científica y en consejos prácticos sobre alimentación saludable que acompañan el envejecimiento natural.

Leé además

Reciclar el jabón en pan para hacer jabón líquido. 

No los tires más: reciclar los pedacitos de jabones está de moda para crear esta maravillosa idea

Por Daniela Leiva
como preparar un repelente natural para proteger tu rosal de pulgones y cochinillas

Cómo preparar un repelente natural para proteger tu rosal de pulgones y cochinillas

Por Daniela Leiva

Batata: antioxidantes naturales que protegen la piel

La batata es rica en betacaroteno, un antioxidante que combate el estrés oxidativo y reduce la formación de arrugas.

Este compuesto se convierte en vitamina A, esencial para la reparación cutánea y el mantenimiento de una textura suave.

Podés incorporarla en ensaladas, al horno o en preparaciones calientes. Su perfil nutricional ayuda a mantener la piel hidratada y con aspecto luminoso, especialmente en épocas de clima seco.

Ghee: grasas saludables para firmeza y colágeno

image

El ghee aporta vitaminas A y E, claves para la producción de colágeno. Ese colágeno sostiene la elasticidad, evita la flacidez y mejora la firmeza natural de la piel. Sus grasas de calidad también combaten la sequedad desde adentro.

Incorporar una pequeña cucharadita en comidas calientes puede mejorar la absorción de nutrientes que favorecen la salud cutánea y mantener la piel más nutrida.

Amla: vitamina C para elasticidad y protección

image

El amla (grosella espinosa india) contiene grandes cantidades de vitamina C, necesaria para la síntesis y la protección del colágeno. Consumirlo ayuda a mejorar la elasticidad, reducir líneas finas y proteger la piel de la contaminación y el estrés ambiental.

Podés usarlo en jugos, consumirlo fresco o incorporarlo a salsas agridulces. Su aporte antioxidante genera una piel más resistente y con tono uniforme.

Semillas de calabaza: zinc y vitamina E para reparación

Las semillas de calabaza, según la información del archivo, contienen zinc, vitamina E y proteína vegetal, nutrientes que ayudan a reparar la piel y sostener una barrera cutánea fuerte. También favorecen la producción natural de colágeno, lo que reduce arrugas y mejora la firmeza.

Podés comerlas tostadas, agregarlas a ensaladas o mezclarlas con preparaciones simples. Su aporte nutricional complementa una rutina diaria de cuidado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ni una semana ni un mes: cuanto tiempo duran los quesos blandos en la heladera

Ni una semana ni un mes: cuánto tiempo duran los quesos blandos en la heladera

Por Andrés Aguilera
El truco casero de viejos almaceneros para conservar alimentos sin heladera funciona.

El truco que usaban los viejos almaceneros para conservar alimentos sin heladera

Por Ignacio Alvarado
Atención: Toyota confirmó el precio del Yaris para el úlimo mes del año

Atención: Toyota confirmó el precio del Yaris para el úlimo mes del año

Por Ignacio Alvarado
tarta de queso con arandanos y avena horneada: un desayuno que parece un postre

Tarta de queso con arándanos y avena horneada: un desayuno que parece un postre

Por Andrés Aguilera