Ni cremas caras ni tratamientos: 4 alimentos que ayudan a reducir las arrugas desde adentro

Muchos hogares dudan sobre la conservación , el impacto de los alimentos , la relación entre piel y nutrición y cómo ciertos productos pueden mejorar la salud cutánea, por eso explicamos qué comer para cuidar la piel apoyándonos en información científica y en consejos prácticos sobre alimentación saludable que acompañan el envejecimiento natural.

La batata es rica en betacaroteno , un antioxidante que combate el estrés oxidativo y reduce la formación de arrugas.

Este compuesto se convierte en vitamina A , esencial para la reparación cutánea y el mantenimiento de una textura suave .

Podés incorporarla en ensaladas , al horno o en preparaciones calientes. Su perfil nutricional ayuda a mantener la piel hidratada y con aspecto luminoso , especialmente en épocas de clima seco.

El ghee aporta vitaminas A y E , claves para la producción de colágeno. Ese colágeno sostiene la elasticidad , evita la flacidez y mejora la firmeza natural de la piel. Sus grasas de calidad también combaten la sequedad desde adentro.

Incorporar una pequeña cucharadita en comidas calientes puede mejorar la absorción de nutrientes que favorecen la salud cutánea y mantener la piel más nutrida.

Amla: vitamina C para elasticidad y protección

El amla (grosella espinosa india) contiene grandes cantidades de vitamina C, necesaria para la síntesis y la protección del colágeno. Consumirlo ayuda a mejorar la elasticidad, reducir líneas finas y proteger la piel de la contaminación y el estrés ambiental.

Podés usarlo en jugos, consumirlo fresco o incorporarlo a salsas agridulces. Su aporte antioxidante genera una piel más resistente y con tono uniforme.

Semillas de calabaza: zinc y vitamina E para reparación

Las semillas de calabaza, según la información del archivo, contienen zinc, vitamina E y proteína vegetal, nutrientes que ayudan a reparar la piel y sostener una barrera cutánea fuerte. También favorecen la producción natural de colágeno, lo que reduce arrugas y mejora la firmeza.

Podés comerlas tostadas, agregarlas a ensaladas o mezclarlas con preparaciones simples. Su aporte nutricional complementa una rutina diaria de cuidado.