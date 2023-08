Un restaurante no lo quiso atender porque ya cerraba, les dejó una mala reseña y el dueño le respondió furioso

Las redes sociales se han convertido en un espacio perfecto para que las personas difundan o critiquen los lugares que visitan. En esta oportunidad, un usuario dejó una calificación negativa en la página de Google de un restaurante ubicado en Valencia, España y la respuesta se volvió viral.

El comentario del cliente se difundió a través del usuario “Soy Camarero”, es una cuenta que se dedica a darle visibilidad a las opiniones de las personas y a las respuestas de los lugares cuestionados. Gracias a esto, los gastronómicos se muestran muy agradecidos con el usuario y le envían nuevas situaciones que consideran injustas.

Esta vez, el lugar en cuestión se ubica frente a la estación de Burjassot en Valencia. El comentario le molestó al propietario del lugar y su respuesta sorprendió a varios. “Un domingo de agosto hemos llegado dos personas a las 22.05 cuando veníamos de Valencia en tren y no nos han dado de cenar”, comenzó la queja de quien llegó al lugar dispuesto a cenar y se encontró con la “sorpresa” de que ya estaban fuera del horario de trabajo.

La calificación negativa del cliente hacia el restaurante. Gentileza: X @soycamarero.

“Siendo fiestas del pueblo y estando todo cerrado nos ha parecido muy mal servicio que nos mandaran al centro, sabiendo que estaba todo lleno. Un detalle muy feo. Es la primera vez que me pasa algo así”, concluyó antes de dar su opinión. “Comida: 1, servicio: 1, ambiente: 1″.

La respuesta del dueño del restaurante sorprendió a todos

Luego de recibir este comentario, el propietario del lugar decidió responderle: “Quizás es la primera vez que te pasa algo así, pero esperamos que no sea la última y que al final te acabes acostumbrando”, dijo el dueño.

Además, le dejó en claro que en su restaurante consideran que para la gastronomía también existen horarios, como en otros locales del mismo rubro. También, le indicó que el horario de apertura y cierre de su comercio se encontraba publicado en las redes del lugar así como en un cartel en la puerta y en su página web.

Así respondió el dueño del lugar. Gentileza: X @soycamarero.

Sin embargo, lo que captó la atención en las redes fue su tajante comparación con el horario de otros servicios: “Seguro que no te sorprendería que no te hubieran abierto la puerta en un banco o en el médico, ¿verdad? Sin embargo nosotros tenemos que tener los horarios que a tí te vengan bien y por no hacerlo merecemos todo tu desprecio”, dijo.

Para concluir le agradeció, de manera irónica, en nombre de los casi 50 empleados del restaurante por su falta de empatía. Rápidamente el tweet se volvió viral y Soy Camarero felicitó en su cuenta al restaurante por lo que consideró una “magnífica respuesta”.

Luego de la repercusión del tweet, los comentarios no tardaron en aparecer: “Me parece correcto que cada uno cierre su local a la hora que quiera pero entonces pregunto: si en un restaurante dan cenas y a las 22 cierran la cocina, ¿tiene sentido llamarlos cenas o los llamamos merienda?”, “Un restaurante que cierra la cocina a las 22:00 lo que tiene son pocas ganas de trabajar”, “Llegaron cinco minutos después de haber cerrado la cocina, qué gente tan caradura”, “Hay que empezar acostumbrar a la gente a respetar los horarios”, comentaron algunos usuarios.

