El Pasaje San Martín, con vitrales renovados, tendrá un café temático y proyectan un restaurante de primer nivel en la terraza

Una noche para observar las estrellas y planetas, disfrutar de un concierto de música clásica y degustar una copa de vino en un restaurante de lujo. Todo en un mismo sitio: la terraza del Pasaje San Martín. El primer centro comercial mendocino con estilo de galería cumplirá 100 años en 2026, pero ya comenzó a transitar una etapa de profundos cambios para acondiciona

Comenzarán a restaurar vitrales, proyectan un restaurante en la terraza y un café temático dentro de la galería del Pasaje San Martín, ubicado en San Martín y Peatonal Sarmiento de Ciudad y tambien restaurarán los tres ascensores ingleses Foto:José Gutierrez / Los Andes

rlo a los nuevos tiempos.

Así lo anunciaron sus administradores que ya sueñan con un lugar elegante que esté a la altura de las grandes ciudades. Hace tres años y medio empezó la cuenta regresiva para celebrar el primer centenario del Pasaje y por estos días, están comenzando a poner en valor los históricos vitrales, esas obras artísticas que además de embellecer los espacios, aportan luminosidad al icónico edificio mendocino.

“El año pasado estuvimos trabajando en los más urgente, sobre ocho paneles, que tenían piezas rotas, problemas de pandeo y refuerzos que no actuaban bien. Los retiramos y los restauramos en el taller con las técnicas de conservación vigentes”, explica Esteban Grimi, a cargo de la puesta en valor de los vitrales. Y agrega: “la etapa que sigue es la limpieza in situ y relevamiento para saber si es necesario la reparación de alguna otra pieza. Pero lo más importante será la limpieza en seco, especialmente de la parte superior, que tiene contacto con el exterior y es donde se acumula la tierra, hojas y smog. Hay que limpiar vidrio por vidrio, para que el vitral cobre la translucidez original”. El artista explica que para ello se utilizan métodos no abrasivos, se trata de una limpieza casi seca, con aspiradoras, pinceles. “Es un trabajo minucioso, que requiere mucho tiempo y cuidado porque se trata de piezas muy antiguas que se podrían dañar. El trabajao durará un año o más incluso. Comenzaremos en el lucernario que está a la entrada de avenida San Martín”.

Reparaciones y puesta en valor

Hace unos días, visitaron el Pasaje la ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario, junto con el director de Patrimonio Cultural y Museos, Horacio Chiavazza, para observar los trabajos que se llevarán a cabo. “Estamos iniciando la segunda etapa de recupero de los históricos vitrales del Pasaje San Martín y, a fin de conversar con su administrador, Osvaldo Aruani, los visitamos con Horacio Chiavazza y realizamos un recorrido por todas las instalaciones de este emblemático edificio”, explicó la ministra Vicario en esa oportunidad. Y resaltó: “la continuidad de los trabajos es fundamental para la preservación patrimonial de los vitrales y forma parte de un proyecto integral con la Administración y la Ciudad de Mendoza”.

El administrador del Pasaje, Osvaldo Aruani comenta que esta recuperación y puesta en valor del sitio comenzó con una serie de obras y mejoras. “Colocamos puertas de vidrio y porteros eléctricos para la gente que vive acá, específicamente en 25 unidades habitacionales, para separar de la gente que ingresa a los comercios del Pasaje y también para dotarlos de mayor seguridad para la prevención de delitos. Luego empezamos a sellar el edificio porque tenía filtraciones provocadas por las lluvias”.

Despues de eso, comenzaron con el proceso de renovación del edificio, “porque entendemos que además de poner en valor el edficio, debemos adecuarlo a lo que nos va imponiendo este siglo, para prestar un mejor servicio a los mendocinos y a los miles de turistas que nos visitan. Esto nos compromete a adecuarnos a los nuevos paradignas y exigencias de la actualidad”, añade Aruani. Y sigue: “Estamos muy comprometidos en esta tarea de reparación, renovación y puesta en valor de este bendito edificio. Para eso hicimos alianzas estratégicas con Cultura de la provincia, con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con la facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza. Y estamos gestionando la financiación para continuar con la puesta en valor. Concretamente, los tres ascensores de origen inglés que tiene el edificio. “Si bien los tenemos muy bien mantenidos, nos hace falta aggiornar la caja del ascensor, las puertas, el techo, así es que estamos esperando la respuesta de la Municipalidad sobre este trabajo.

Terrazas estelares

“Tuvimos un encuentro de música clásica, otro por los 96 años, también compartimos una reunión con las colectividades y en marzo celebramos el Día de la Mujer. Y se hizo un encuentro de astroturismo, con telescopios, todo en la terraza. Proyectamos las imágenes que captaban los telescopios sobre la pared del edificio Amaro, fue un hermoso espectáculo”. El contador Aruani indica que todo esto fue posible gracias al acuerdo con el municipio capitalino que llevó su programa “Terrazas estelares” al Pasaje.

Sobre el nuevo perfil, Aruani, resalta que en la última asamblea se aprobó los 12 puntos propuestos por el administrador, con el 98% de los votos, para el desarrollo de un emprendimiento gastronómico en la terraza de primer nivel y otro de confitería-café en la planta baja con la idea de atraer gente. “Queremos comprometer a todos los integrantes del Pasaje para que trabajemos por el bien común frente a los intereses sectoriales, parciales e individuales. Aquí conviven los que tienen oficinas, los comerciantes y los que viven en el Pasaje y por ahí los intereses son opuestos, pero la idea es compatibilizar las opiniones. Estamos trabajando en la adecuación de cartelería, pisos, marquesinas, galería e iluminación porque tiene ser edificio a la altura del siglo XXI”.

Pasaje del arte, la cultura y la paz

El Pasaje cuenta con 154 unidades en total, un tercio corresponde a locales comerciales y los otros dos tercios se dividen en oficinas y unidades habitacionales.

En cuanto al sitio gastronómico en la terraza, explica: “estamos trabajando en un concurso de ideas y proyectos para que esta terraza sea la más coqueta de la provincia, que preste un servicio durante la mayor cantidad de horas y que la ciudad tenga una oferta gastronómica que esté a la altura de las grandes ciudades”. Aruani, añade: “Tenemos que definir qué es lo más beneficioso para el Pasaje. Otra idea es incorporar un SUM con gimnasio para que los vecinos tengan un beneficio que no estaba previsto en 1926, pero que hoy es necesario”.

En la planta baja habrá una confitería-café. “Ya se está aggiornando la unidad 42 para habilitar un café temático que la gente recuerde y conozca la historia de este lugar. Que pueda disfrutar de un brunch. En definitiva, convertirlo en un edificio amigable para que la gente pueda transitar, comprar y compartir momentos dentro de él, en armonía y paz”.

Aruani explica que en octubre del año pasado, la Fundación Mil Milenios de Paz, con aval de la Unesco, nombró a este edificio “Embajada de Paz”. Y anuncia: “la idea es que para 2026, rebauticemos al edificio como Pasaje San Martín del Arte, la Cultura y la Paz. Arte, porque la Municipalidad de Mendoza designa al Pasaje como un edificio de interés artístico y arquitectónico. Cultura, porque forma parte del patrimonio cultural de la provincia y paz, por la declaración de la Fundación Milenios de Paz.